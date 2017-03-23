Государственный пограничный комитет Беларуси информирует об очередном инциденте с автомобилем на границе Беларуси и Украины.

Как рассказал официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский, брошенный автомобиль обнаружен у белорусско-украинской границы, передает БелТА .

По информации Госпогранслужбы Украины , легковой автомобиль с литовскими номерами обнаружили 23 марта в 60 метрах от пункта пропуска "Новые Яриловичи". Водителя и пассажиров в нем не было. Автомобиль выехал из Беларуси, но до Украины не доехал.

В связи с инцидентом украинская сторона на время приостанавливала движение автомобилей. Сейчас личность водитель установлена. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Пограничники двух стран устанавливают обстоятельства происшествия.

Отметим, что 20 марта появилась информация, что через белорусско-украинскую границу пытался прорваться автомобиль «Джип», он сбил шлагбаум , проехал через средство принудительной остановки, при этом сотрудники пограничной службы открыли огонь из табельного оружия.

Автомобиль был поврежден и остановлен, в нем оказались два гражданина, однако предполагается, что в машине был еще один человек, который в данное время разыскивается. В свою очередь в Государственной пограничной службе заявили, что автомобиль был с номерами белорусской регистрации, а границу Украины ни на въезд, ни на выезд не пересекал.