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Установлена личность водителя брошенного на границе с Украиной авто
Государственный пограничный комитет Беларуси информирует об очередном инциденте с автомобилем на границе Беларуси и Украины.
Как рассказал официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский, брошенный автомобиль обнаружен у белорусско-украинской границы, передает
По
В связи с инцидентом украинская сторона на время приостанавливала движение автомобилей. Сейчас личность водитель установлена. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Пограничники двух стран устанавливают обстоятельства происшествия.
Отметим, что 20 марта появилась информация, что через белорусско-украинскую границу пытался прорваться автомобиль «Джип», он
Автомобиль был поврежден и остановлен, в нем оказались два гражданина, однако предполагается, что в машине был еще один человек, который в данное время разыскивается. В свою очередь в Государственной пограничной службе заявили, что автомобиль был с номерами белорусской регистрации, а границу Украины ни на въезд, ни на выезд не пересекал.
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Государственный пограничный комитет Беларуси информирует об очередном инциденте с автомобилем на границе Беларуси и Украины.
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