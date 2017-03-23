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Белорусы определяют по генам риск развития рака легких у курильщиков

24.03.2017 15:01 — Разное | Tut.by  
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Наши ученые разработали генетический тест, по результатам которого специалисты оценят риск развития рака легкого при активном и пассивном курении, а также посоветуют, к каким специалистам лучше обратиться за помощью при попытке отказа от никотиновой зависимости. Об этом пишет «СБ Беларусь Сегодня».


Фото: sb.by

— Тяжелая болезнь, к сожалению, может настигнуть любого. Это нужно понять и принять, — говорит Андрей Бабенко, заведующий отделением биочиповых технологий, врач лабораторной диагностики РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова. — Но у курильщиков всегда выше риск возникновения любых злокачественных опухолей, ведь курение оказывает комплексное воздействие на организм. А среди приверженцев этой вредной привычки есть те, кто рискует еще больше — в силу генетических особенностей.

Наше исследование направлено на выявление именно таких людей. Человек будет осведомлен об опасности, у него появится выбор. Конечно, наш тест показывает лишь вероятность, но он заставляет человека подумать именно о себе, без оглядки на других. Часто именно этот фактор является решающим при принятии решения об отказе.

Пройти исследование можно уже сейчас в РНПЦ онкологии. Стоимость его составляет 42 рубля. Любой желающий может оформить договор на оказание платной медицинской услуги и через 2−3 дня получить на руки результаты анализа и бесплатную консультацию специалиста-генетика.

Как это происходит

Для анализа ДНК достаточно эпителиальных клеток. Процедура их забора проста и безболезненна: вы проводите ватной палочкой по внутренней поверхности щек, а специалист тут же упаковывает ее в пробирку. В бланке записывают имя, пол, возраст клиента и обязательно его стаж как курильщика, если таковой имеется.


Фото: sb.by

Пробирка с образцом эпителия помещается в небольшую центрифугу, с помощью которой происходит выделение ДНК. Далее применяется стандартная полимеразная цепная реакция в режиме реального времени.

Окончательные результаты обрабатывает компьютер и выдает заключение. Оно содержит информацию о вероятности развития у вас рака легкого при курении активном и пассивном, а также вашей предрасположенности к никотиновой зависимости.


Фото: sb.by

Оказывается, путем клинического исследования тысяч курильщиков, проведенного в нескольких странах, было установлено, что существует генетическая предрасположенность людей к физиологической или же психологической зависимости от никотина.

С физиологической справиться проще, людям назначают лекарственные препараты замещающего действия — чтобы человек, отказавшийся от сигарет, не испытывал синдрома отмены, не мучился от бессонницы или сухости во рту.

Для психологически же зависимых людей курение скорее ритуал, чем необходимость. Они с легкостью бросают курить и с не меньшей легкостью возобновляют через некоторое время. Так может продолжаться всю жизнь.

Специалисты РНПЦ планируют развивать это генетическое исследование с проекцией на алкогольную зависимость, диабет, ожирение. Кстати, с точки зрения онкологической опасности ожирение несет большую угрозу, чем алкоголизм.

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Для анализа ДНК достаточно эпителиальных клеток.

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