Средняя зарплата в Минске в феврале составила 1 020,2 рубля, сообщает Белстат. Это на 7,4 рубля меньше, чем в январе.



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В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка средняя зарплата белорусов в прошлом месяце составила 539 долларов.

Напомним, в январе средняя зарплата минчан упала до 1027,6 рубля. Это на 124,2 рубля меньше, чем в декабре прошлого года. Получки в Минске были в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране.

В декабре прошлого года в Минске средняя зарплата выросла впервые за последние полгода. В декабре она составила 1 151,8 рубля. Это на 143,7 рубля больше, чем в ноябре.