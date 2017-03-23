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Средняя зарплата минчан падает второй месяц подряд
Средняя зарплата в Минске в феврале составила 1 020,2 рубля,
В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка средняя зарплата белорусов в прошлом месяце составила 539 долларов.
Напомним, в январе средняя зарплата минчан упала до 1027,6 рубля. Это на 124,2 рубля меньше, чем в декабре прошлого года. Получки в Минске
В декабре прошлого года в Минске средняя зарплата
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Средняя зарплата в Минске в феврале составила 1 020,2 рубля. Это на 7,4 рубля меньше, чем в январе.
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