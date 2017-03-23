Представители официального Минска просят не подгонять с отменой смертной казни, потому что власть созревает для введения моратория.

23 марта в Минске состоялось заседание рабочей группы по проблеме применения смертной казни.

Председатель комиссии по законодательству Палаты представителей Наталья Гуйвик просит Запад не давить на официальный Минск с целью отмены смертной казни в стране.

"Мы не говорим о том, что нужно забирать жизнь человека. Разговор начат, и он будут продолжен, и я полагаю, что мы приблизились к введению моратория на смертную казнь, - подчеркнула Нататья Гуйвик. - Не надо на нас давить и жать, не надо быстро бежать".

В Беларуси сегодня "никто однозначно не скажет, оставить все как есть или внести мораторий или отменить смертную казнь".

На заседании рабочей группы присутствовал и председатель Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак.

- На заседании рабочей группы депутаты говорили, что провели опросы в своих округах: получается, большинство людей выступают за отмену смертной казни либо введение моратория на ее применение. По сравнению со сторонниками смертной казни. На этом депутаты и акцентировали свое внимание: по их пониманию, мы вплотную подошли к введению моратория на смертную казнь. Однако о готовности принять официальное решение речи не шло, - отметил Олег Гулак в комментарии БДГ .

По мнению правозащитника, "представители власти апеллируют к народному мнению, которое народная власть не может игнорировать".

Вместе с тем, представители власти высказывают свое личное мнение, а не говорят от имени государства:

- Редкие чиновники вообще высказывают свою личную позицию по вопросу смертной казни, но никто не говорит от имени государства.

Олег Гулак отмечает, что "впервые прозвучал посыл, что государство приблизилось к введению моратория на смертную казнь". Правозащитник предложил пакет подготовительных мер, которые следовало бы осуществить для максимально эффективного проведения парламентских слушаний по отмене смертной казни.

Сами парламентские слушания, как известно, запланированы на 2018 год.

Белорусские власти вернулись к дискуссии с Советом Европы по введению моратория на смертную казнь в конце 2016 года. Спецдокладчик ПАСЕ предложил ввести его на год, но ответа не получил.

В конце января 2017 года Политический комитет ПАСЕ обсудил ситуацию в Беларуси . Минск добивается возвращения статуса спецприглашенного, потерянного после непризнанного референдума 1996 года. Однако главным условием восстановления статуса спецприглашенного в Совете Европы является введение моратория на смертную казнь.

Юрист ПЦ "Вясна" Валентин Стефанович не видит признаков возможного введения моратория на смертную казнь.