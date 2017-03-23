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Информационные противостояния в интернете в современных условиях становятся частью так называемых гибридных войн.

Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко во время общения в Лидском районе с представителями трудового коллектива предприятия «Арвибелагро», пишет БЕЛТА .

Глава государства констатировал, что интернет является великим достижением, однако он порой используется для осуществления различных вбросов. «Мы уже сегодня говорим об информационных войнах как одной из составляющих гибридных войн», - отметил президент.

По его словам, современные войны меняют свою сущность, не обязательно перерастая в горячую фазу.

«Информационные войны через интернет - это основное поле боя. Кто умеет противостоять в этой войне, тот и выживает. Это очень важно. Должен сказать, что мы этому научились несколько лет тому назад», - заявил белорусский лидер.