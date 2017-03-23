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Лукашенко: Информационные войны в интернете стали основным полем боя
24.03.2017 15:36 — Разное | Ежедневник
фото: novorosinform.org
Информационные противостояния в интернете в современных условиях становятся частью так называемых гибридных войн.
Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко во время общения в Лидском районе с представителями трудового коллектива предприятия «Арвибелагро», пишет
Глава государства констатировал, что интернет является великим достижением, однако он порой используется для осуществления различных вбросов. «Мы уже сегодня говорим об информационных войнах как одной из составляющих гибридных войн», - отметил президент.
По его словам, современные войны меняют свою сущность, не обязательно перерастая в горячую фазу.
«Информационные войны через интернет - это основное поле боя. Кто умеет противостоять в этой войне, тот и выживает. Это очень важно. Должен сказать, что мы этому научились несколько лет тому назад», - заявил белорусский лидер.
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Информационные противостояния в интернете в современных условиях становятся частью так называемых гибридных войн.
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