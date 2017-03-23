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Средняя зарплата белорусов в феврале упала на 4,2 рубля

24.03.2017 15:44 — Разное | Tut.by  
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Средняя зарплата в Беларуси в феврале составила 716,5 рубля, сообщает Белстат. Это на 4,2 рубля меньше, чем в январе.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка средняя зарплата белорусов в прошлом месяце составила почти 379 долларов.

Средняя зарплата рабочих и служащих в феврале была на уровне 717 рублей (в январе — 721,1 рубля, а в декабре — 802 рубля).

В Минске средняя зарплата в феврале составила 1 020,2 рубля. Это на 7,4 рубля меньше, чем в январе. В Минской области в прошлом месяце получали 713 рублей.

В ноябре прошлого года Александр Лукашенко заявил, что среднюю зарплату в 2017 году нужно вернуть на уровень 500 долларов. Главное условие — соответствующий рост производительности труда. Сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область еще раз напомнил о своем поручении выйти на средний уровень оплаты труда по стране в эквиваленте 500 долларов.

— Если Гродно не получит, что тогда с Могилева требовать? Нам надо людям дать эту зарплату, чтобы она по стране была средняя. Это железобетонно надо сделать, — заявил президент.

Справка FINANCE.TUT.BY. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Февральская средняя зарплата в Беларуси составила 716,5 рубля.

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