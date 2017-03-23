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Сын Виктории Азаренко получил белорусское гражданство
Виктория Азаренко показала белорусский паспорт трехмесячного сына. Фотографию документа с комментарием опубликовала
Болельщики Виктории Азаренко размещают в своей группе все информационные сообщения о спортсменке, в том числе и то, что публикует сама Вика. В этот раз свежее фото теннисистки пропало из ее соцсетей, однако фанаты успели сохранить его.
«Лео получил свой белорусский паспорт», — говорится в тексте на снимке, на котором можно рассмотреть профиль Азаренко.
Напомним, 20 декабря 2016 года Виктория Азаренко
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Сын Виктории Азаренко получил белорусский паспорт. Об этом можно судить по фотографии, размещенной в группе поклонников теннисистки во "ВКонтакте".
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