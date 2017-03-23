Виктория Азаренко показала белорусский паспорт трехмесячного сына. Фотографию документа с комментарием опубликовала группа поклонников теннисистки во «ВКонтакте» .



Фото: instagram.com/vichka35

Болельщики Виктории Азаренко размещают в своей группе все информационные сообщения о спортсменке, в том числе и то, что публикует сама Вика. В этот раз свежее фото теннисистки пропало из ее соцсетей, однако фанаты успели сохранить его.

«Лео получил свой белорусский паспорт», — говорится в тексте на снимке, на котором можно рассмотреть профиль Азаренко.



Фото: vk.com/vika_azarenka

Напомним, 20 декабря 2016 года Виктория Азаренко стала мамой . Новорожденный появился на свет в Соединенных Штатах Америки и получил имя Лео Александр.

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