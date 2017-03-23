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Средняя зарплата белорусов в феврале упала

24.03.2017 16:20 — Разное | Ежедневник  
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Средняя зарплата белорусов в феврале упала

фото: belprauda.org

Средняя зарплата в Беларуси в феврале составила 716,5 рубля, сообщает Белстат. Это на 4,2 рубля меньше, чем в январе.

В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка средняя зарплата белорусов в прошлом месяце составила почти 379 долларов.

Средняя зарплата рабочих и служащих в феврале была на уровне 717 рублей.

Средняя зарплата в Минске в феврале составила 1 020,2 рубля. Это на 7,4 рубля меньше, чем в январе. В Минской области в прошлом месяце получали 713 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Средняя зарплата в Беларуси в феврале составила 716,5 рубля, сообщает Белстат. Это на 4,2 рубля меньше, чем в январе.

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