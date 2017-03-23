|
Средняя зарплата белорусов в феврале упала
24.03.2017 16:20 — Разное | Ежедневник
фото: belprauda.org
Средняя зарплата в Беларуси в феврале составила 716,5 рубля, сообщает Белстат. Это на 4,2 рубля меньше, чем в январе.
В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка средняя зарплата белорусов в прошлом месяце составила почти 379 долларов.
Средняя зарплата рабочих и служащих в феврале была на уровне 717 рублей.
Средняя зарплата в Минске в феврале составила 1 020,2 рубля. Это на 7,4 рубля меньше, чем в январе. В Минской области в прошлом месяце получали 713 рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средняя зарплата в Беларуси в феврале составила 716,5 рубля, сообщает Белстат. Это на 4,2 рубля меньше, чем в январе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии