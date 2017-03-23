В феврале ухудшилась динамика экономики: если ВВП января был меньше прошлогоднего на 0,5%, то января-февраля – на 1,0%, а самого февраля – на 1,5%. И это относительно самого «дна» падения – начала 2016-го. Минусовые проценты от Белстата идут 26-й месяц подряд. А годовой индекс находится в «красной зоне» 22 месяца. Но негатив здесь снижается: в отчетном 12-месячном периоде падение ВВП - 2,1%, когда как месяц назад было 2,3%, а в календарном 2016-м – 2,6%.

В долларовом эквиваленте номинальный ВВП растет благодаря укреплению Br-рубля при продолжающейся инфляции . Это инфляционное приращение номинала обеспечивается ростом долларовых цен и стоимостей в стране. Реальная же динамика ВВП остается худшей в восточноевропейском регионе .

Статистика ВВП от Белстата

В первые два месяца 2017-го индекс ВВП по первой оценке составил 99,0%: в сравнении с таким же периодом 2016-го страна создала продукта на 1% меньше в сопоставимых ценах. С предыдущего отчетного периода отмечено ухудшение.

Падение ВВП Белстат начал фиксировать (в формате «за период с начала года к соответствующему периоду прошлого года») с начала 2015-го, и отчетный период - 26-й по счету. Текущий период - наихудший по динамике ВВП с 90-х: с тех пор еще не было такого длительного минусового периода.

В материальном, физическом выражении ВВП января-февраля 2017-го сейчас находится примерно на уровне ВВП между 2011м и 2012-м. Лучший год – 2013-й (на 7,4% больше, чем сейчас).

Номинальный объем произведенного в январе-феврале 2017-го ВВП (Br14,8 млрд) – рекордное значение среди таких же периодов всех предыдущих лет - естественно, благодаря Br-инфляционному приращению, которое продолжится и в дальнейшем. А вот долларовый эквивалент уже выше прошлогоднего.

Рост долларового эквивалента ВВП - результат роста долларовых цен: инфляция, идущая на фоне курсовой стабильности, наращивает номинал ВВП. Долларовый дефлятор уже 2-й месяц плюсовой.

Статистика месячного ВВП

Ухудшение произошло из-за более сильного падения экономики в феврале: январский месячный индекс ВВП был 99,5%, февральский – 98,5%

Минусовые значения месячных ВВП (к соответствующему месяцу предыдущего года) непрерывны с декабря 2014-го, уже 27 месяцев подряд. Рекордное месячное падение ВВП было в июле 2015-го: индекс - 92,5% (к июлю 2014-го), в 2016-м – в августе (95,1%, к августу 2015-го), после начала действия «нефтяных санкций» России в отношении Беларуси: сокращения поставок нефти в ответ на неуступчивость Беларуси в вопросе оплаты за природный газ.

Поскольку в феврале 2016-го тоже было минусовое значение динамики ВВП (-3,8% к февралю 2015-го), как и в феврале 2015-го (-0,8% к февралю 2014-го) и даже в феврале 2014-го (-1,1% к февралю 2013-го), получается, что за 4 года падение составило 7,0% (февраль 2017-го к февралю 2013-го).

Номинальный, в текущих ценах в Br-рублях, ВВП февраля, по первой оценке, составил Br7,0 млрд. А по курсу доллара в этом месяце (средневзвешенный 1,8922 Br/$, данные Нацбанка) долларовый эквивалент февральского ВВП - $3,7 млрд.

Исторически максимальный размер месячного ВВП был в сентябре 2016-го – Br8,938 млрд. В долларовом эквиваленте – тоже в сентябре, только 2014-го - $7,5 млрд.

Период непрерывного долларового прироста ВВП в Беларуси, как и во многих других странах, закончился к осени 2008-го (пик того периода - август 2008-го, $6,28 млрд) с началом мирового кризиса. За многолетний период динамика номинала $-эквивалента месячных ВВП выглядит следующим образом.

Статистика годового ВВП

22 месяца назад динамика годового (12-месячного) ВВП впервые с 90-х ушла в «красную зону»: Белстат до этого ни разу за последние, как минимум, 17 лет не выставлял в своих отчетах минусовое значение динамики годового ВВП. Первый годовой «минус» зафиксирован в мае 2015-го (за период «июнь 2014-го - май 2015-го»). Затем, нарастая, достиг -3,9% за 2015-й и, наконец, максимума падения - -4,3% (период «март 2015-го - февраль 2016-го»).

Пройдя «дно», 12-месячный индекс начал улучшаться, сокращаться его минусовое значение. Положительная динамика длилась 6 месяцев, до момента ограничения Россией поставок нефти в Беларусь: падение производства нефтепродуктов вызвало ухудшение годового индекса.

С сентября 2016-го, с более низкого уровня, «минус» пошел на уменьшение: индекс ВВП календарного 2016-го поднялся до 97,4% (-2,6%), а в отчетном 12-месячном периоде («март 2016-го – февраль 2017-го») составил уже 97,9% (-2,1%).

Объем годового ВВП, созданного за последние 12 месяцев (некалендарный год, с марта 2016-го по февраль 2017-го) - Br95,31 млрд. По итогам календарного 2016-го года было Br94,32 млрд, 2015-го – Br89,91 млрд, 2014-го – Br80,58 млрд.

Номинально ВВП последних 12 месяцев превышает данный показатель за такой же период год назад на 5,0%. Учитывая физическое 2,1%-е падение, весь этот прирост получился за счет инфляционного приращения: Br-дефлятор годового ВВП - +7,3%. Это величина совокупной по стране среднегодовой инфляции, которая и приращивает рублевый номинал годового (12-тимесячного) ВВП.

Годовой ВВП (суммарный последних 12-ти месяцев) в долларовом эквиваленте (сумма месячных $-эквивалентов ВВП по средневзвешенным месячным курсам Br/$ от Национального Банка) в отчетном периоде - $48,65 млрд. Рост показателя идет 2-й месяц подряд. За календарный 2016-й $-эквивалент составил $47,80 млрд – «дно» текущего кризиса.

Историческим максимумом $-эквивалента 12-месячного ВВП Беларуси остается период «декабрь 2013-го - ноябрь 2014-го» (некалендарный год) - $78,4 млрд. На душу населения это было $7980. Максимум календарного годового ВВП был в 2014-м - $77,84 млрд в эквиваленте, или 7940 $/чел. (все – после переоценки номинального размера ВВП Белстатом в соответствии с СНС-2008). Сейчас он составляет 5120 $/чел.

Долларовый эквивалент 12-месячного ВВП отчетного периода «март 2016-го - февраль 2017-го» меньше этого показателя соответствующего периода год назад на 11,4 % (сейчас - $48,65 млрд, тогда - $54,90 млрд). При 2,1%-м реальном падении это означает действие долларовой дефляции: $-дефлятор годового ВВП - -9,4%. Достигнув 25% почти год назад, годовая долларовая дефляция быстро уменьшается – долларовые цены пошли в рост, повышая конурентноспособность импорта.