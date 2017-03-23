На пересечении улиц Ульяновской и Свердлова уже несколько лет стоит огороженная территория для строительства отеля. Сегодня стало известно, что объект все-таки возведут. Каким он будет и почему город отказался от «МакДрайва» в составе комплекса, пишет агентство « Минск-Новости ».



Фото с сайта minsknews.by

Пятизвездочную гостиницу здесь хотели возвести еще к чемпионату мира по хоккею 2014 года. Был разработан и согласован проект. Отель в первоначальном варианте дополнялся торговыми площадями. Но до реализации намеченного дело тогда не дошло.

Сегодня же планы по строительству отеля на углу улиц Ульяновской и Свердлова обсуждали на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе города.

Как оказалось, инвестор от своих планов не отказался. Объект все же появится, только в другом формате. Компания «Гермес Констракшн» решила несколько изменить наполнение комплекса, и теперь на первое место по объему выходят торговые площади, к ним добавятся офисы, а отель станет меньше — в нем будет 21 номер, каждый из которых представляет собой апартаменты из нескольких комнат: спальни, гостиной, кухни, гостевого санузла.



Фото с сайта minsknews.by

Как рассказал руководитель проектной организации «Белзарубежстрой» Вадим Дражин, объект задумано сделать из двух частей: 3−4-этажной платформы-стилобата, на которой будет базироваться высотка в 9−11 этажей, и 2-уровневого подземного паркинга.

Два этажа стилобата займут торговые объекты, ресторан, казино. Выше расположатся детский развлекательный центр, фудкорт. В высотной части на нижних уровнях предлагают разместить конференц-зал, медицинский центр, три этажа займут офисы, оставшиеся четыре — гостиничные номера. Общая площадь комплекса составляет 46 тысяч квадратных метров, что несколько больше, чем в первоначальном варианте.

Фасады обеих частей архитекторы предложили сделать разными. Торгово-развлекательная часть комплекса по облику напоминает новое административное здание, которое недавно построено неподалеку на улице Кирова. Его также проектировал «Белзарубежстрой». А высотка прорисована в другой стилистике. Именно это и не понравилось членам архитектурного совета, они сочли такой вариант диссонирующим.

Также были высказаны мнения, что объект для этой территории кажется слишком большим, хочется уменьшить его размеры, а высотная часть делает дополнительный акцент на объемах. Поэтому проектной организации посоветовали поискать другое композиционное решение комплекса. Возможно, здание могло бы размещаться террасами. Возникли у членов совета вопросы о дефиците машино-мест — их требуется 514, а в проекте пока предусмотрены около 440.

Были также предположения, что новый объект со столь разнообразным наполнением вызовет приток клиентов на машинах, что усугубит и без того серьезную для этой точки города транспортную проблему — здесь будут автомобильные пробки. Тему продолжил главный архитектор города Павел Лучинович, попросив членов совета высказаться о возможности размещения в комплексе «МакДрайва». Оказывается, такое предложение есть у инвестора, но оно идет вразрез с пожеланиями городских властей. Члены архитектурного совета были единодушны: подобный объект обслуживания в центре Минска только создаст дополнительные транспортные нагрузки, а потому ему здесь не место.

Один из уважаемых архитекторов и вовсе посетовал на то, что в этом месте появится строение.

— Решение о строительстве принималось давно, ситуация с тех пор изменилась. Здесь уместнее был бы дополнительный спортивный комплекс или даже просто сквер. Понятно, что конкретную ситуацию уже не изменишь, но есть пожелание: нам надо находить силы, чтобы отменять решения, которые приняты ранее, если сегодня видно, что они не оптимальные.

Проектной организации рекомендовали кардинально доработать свое предложение, разобравшись с градостроительными параметрами (процентом застройки отведенного участка, количеством машино-мест, высотностью здания). Главный архитектор Минска Павел Лучинович также хочет видеть разные варианты архитектурного облика комплекса и макет, чтобы можно было рассмотреть объект во всем объеме.