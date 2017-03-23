Безработные граждане должны сами искать работу, задача государства — помогать им в этом, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область.

"Когда я говорил, что к 1 мая надо, чтобы все работали, я имел виду, что вы им должны предложить работу. И если он не хочет на работу, значит, его в списки, и будем потом определяться, что с ним делать. Это не значит, что к 1 мая мы создадим новые рабочие места на нефтепереработке или новом комбинате "Гродно-Азот", — сказал президент.

Глава государства уточнил, что работу людям необходимо предлагать правильно. В частности, сейчас в стране уже начались весенне-полевые работы, к которым можно привлечь тех, кто нуждается в работе.

"Я просто вас шевелю, чтобы вы людям предложили правильно. И на селе сегодня много работы — автобус, бригада, повезли, заранее у вас должны быть объемы, у вас есть люди. Надо на это сконцентрировать людей, чтобы они собирали встречно объемы работ", — сказал Лукашенко.

По словам президента, можно сформировать бригады, которые могли бы трудиться на сельхозработах. Глава государства порекомендовал местным властям создать все необходимые условия для подобных выездных бригад.

"Люди пришли за работой, в автобус, повезли в лес, день поработали, вы их накормили, приготовьте чашку супа для людей, дайте им перекусить, привезли домой. Пять дней отработали, два дня отдыхаем. Вот ваша зарплата. Это просто перед людьми стыдно, что они не получают несчастную тысячу даже", — сказал президент.

Глава государства отметил, что сумма в 500 долларов в эквиваленте — это хорошая зарплата, но ее "нужно получить".

"Нам надо людям эту зарплату, чтобы она по стране была средняя. Гродно должно обязательно 500 долларов иметь или тысячу рублей, Минск всегда чуть больше, ну, может, кто-то где-то 490 будет иметь, но это неважно. Поэтому кровь из носа надо, что тогда людям говорить", — констатировал президент.

Также Александр Лукашенко конкретизировал свое требование не увольнять людей без согласования с местными органами власти. Если на предприятии происходит сокращение нескольких человек, руководство предприятия совместно с органами власти должны определить, куда трудоустроить оставшихся без работы людей.

"Нельзя выкидывать людей ради увеличения заработной платы. Куда этот человек пойдет? Надо же определиться", — сказал Лукашенко.

Комментарий президента Беларуси о трудоустройстве безработных к 1 мая и достижении уровня средней зарплаты по стране в 500 долларов в эквиваленте слушайте на радио Sputnik Беларусь.