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Оптическая иллюзия: сможете ли вы разглядеть спрятанный портрет?
Акиёши Китаока, профессор психологии японского университета Ритсумейкан, поделился в Twitter «одним из своих портретов», который выглядит как черно-белое клетчатое изображение.
Оптическая иллюзия построена на том, что высококонтрастные объекты «перебивают» восприятие низкоконтрастных.
На самом деле увидеть счастливое лицо психолога довольно просто — достаточно просто поскроллить изображение вверх-вниз, не отводя глаз с картинки. Или просто подальше отойти от него. Кроме того, пользователи отметили, что лицо видно гораздо лучше с мобильного телефона, нежели с экрана компьютера.
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Японский психолог поделился в Сети своим необычным портретом.
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