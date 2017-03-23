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Оптическая иллюзия: сможете ли вы разглядеть спрятанный портрет?

24.03.2017 16:26 — Разное | Tut.by  
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Акиёши Китаока, профессор психологии японского университета Ритсумейкан, поделился в Twitter «одним из своих портретов», который выглядит как черно-белое клетчатое изображение.


Оптическая иллюзия построена на том, что высококонтрастные объекты «перебивают» восприятие низкоконтрастных.

На самом деле увидеть счастливое лицо психолога довольно просто — достаточно просто поскроллить изображение вверх-вниз, не отводя глаз с картинки. Или просто подальше отойти от него. Кроме того, пользователи отметили, что лицо видно гораздо лучше с мобильного телефона, нежели с экрана компьютера.

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Японский психолог поделился в Сети своим необычным портретом.

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