Акиёши Китаока, профессор психологии японского университета Ритсумейкан, поделился в Twitter «одним из своих портретов», который выглядит как черно-белое клетчатое изображение.





Оптическая иллюзия построена на том, что высококонтрастные объекты «перебивают» восприятие низкоконтрастных.

На самом деле увидеть счастливое лицо психолога довольно просто — достаточно просто поскроллить изображение вверх-вниз, не отводя глаз с картинки. Или просто подальше отойти от него. Кроме того, пользователи отметили, что лицо видно гораздо лучше с мобильного телефона, нежели с экрана компьютера.