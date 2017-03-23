В Могилеве 20-летнего новобрачного задержали прямо во время его свадьбы. Пьяный молодой человек повредил чужую припаркованную рядом с кафе машину. В отношении него возбудили уголовное дело.

Празднуя бракосочетание в кафе с гостями, молодожен изрядно опьянел. Ему хотелось веселиться и танцевать, но новоиспеченная супруга настойчиво рекомендовала ему успокоиться и отдохнуть.

Рассердившись, парень вышел на улицу и выместил свой гнев на припаркованной неподалеку машине. Прибывшие сотрудники милиции задержали хулигана и доставили для разбирательства, рассказала старший помощник прокурора Могилева Елена Тихонова.

За хулиганство молодому человеку грозит наказание от штрафа или общественных работ до лишения свободы на срок до трех лет.