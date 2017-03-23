﻿ В Могилеве пьяный новобрачный со свадьбы попал в РОВД - повредил чужую авто из-за ссоры с женой. 21.by
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В Могилеве пьяный новобрачный со свадьбы попал в РОВД - повредил чужую авто из-за ссоры с женой

24.03.2017 16:06 — Разное | Tut.by  
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В Могилеве 20-летнего новобрачного задержали прямо во время его свадьбы. Пьяный молодой человек повредил чужую припаркованную рядом с кафе машину. В отношении него возбудили уголовное дело.

Празднуя бракосочетание в кафе с гостями, молодожен изрядно опьянел. Ему хотелось веселиться и танцевать, но новоиспеченная супруга настойчиво рекомендовала ему успокоиться и отдохнуть.

Рассердившись, парень вышел на улицу и выместил свой гнев на припаркованной неподалеку машине. Прибывшие сотрудники милиции задержали хулигана и доставили для разбирательства, рассказала старший помощник прокурора Могилева Елена Тихонова.

За хулиганство молодому человеку грозит наказание от штрафа или общественных работ до лишения свободы на срок до трех лет.

 
Теги: Могилев
 
 
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Празднуя бракосочетание в кафе с гостями, молодожен изрядно опьянел.

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