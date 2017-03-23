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Рожденный жить в танце: фотовыставка легенды балета Елизарьева откроется в Минске. Вход свободный

24.03.2017 17:06 — Разное | Tut.by  
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В художественной галерее «Университет культуры» 30 марта пройдет открытие экспозиции «Валентин Елизарьев. Репортаж из настоящего времени», посвященной 70-летию со дня рождения балетмейстера.


Народный артист СССР и Беларуси, хореограф мирового уровня, лауреат государственной премии — Валентин Елизарьев в свои 26 уже возглавлял Большой театр оперы и балета Беларуси. Затем руководил им на протяжении 35 лет. За эти годы Елизарьев создал более 15 спектаклей, а его первый балет «Кармен-сюита» был признан сенсацией. «Спартак» и «Щелкунчик», «Кармина Бурана» и «Болеро», «Ромео и Джульетта», «Жар-птица» и многие другие стали наследием мирового искусства.

«Каждый спектакль, это как ребенок, которого рожаешь буквально своим сердцем, своим умом, своими эмоциями, своей любовью к артистам, к теме, к музыке, к театру», — признается хореограф.


Справка TUT:

Валентин Елизарьев — заслуженный обладатель престижной премии в балете Benois de la Danse, учрежденной международной ассоциацией танца; получил Орден Франциска Скорины, Орден Отечества III и II степени, Медаль ЮНЕСКО «Пять континентов».

Выставка, приуроченная к 70-летнему юбилею Валентина Елизарьева, — посвящение молодого фотографа Никиты Федосика. «Репортаж из настоящего времени» покажет гостям выставки, как Елизарьев работает со студентами и танцовщиками, как размышляет над спектаклями — простые моменты из жизни легенды мирового искусства. 54 фотографии, 5 залов — результат совместной работы двух творческих. На снимках удалось запечатлеть то, чем живет и дышит Артист.

Помимо фотографий в экспозицию включены афиши к спектаклям из собраний Государственного музея театральной и музыкальной культуры Беларуси и коллекции самого Валентина Николаевича, а также некоторые экспоненты из его личного архива.

Открытие выставки состоится в художественной галерее «Университет культуры» 30 марта в 17.00, она продлится до 13 апреля 2017 года.

Вход свободный.

Художественная галерея «Университет культуры».

Октябрьская пл. 1 (Дворец Республики).

11.00 — 19.00 (вторник — суббота).

Инфо: +375 17 327 26 12.

 
 
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В художественной галерее "Университет культуры" 30 марта пройдет открытие экспозиции "Валентин Елизарьев. Репортаж из настоящего времени".

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