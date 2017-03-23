Хоккейный клуб "Неман" представил имиджевое видео к финальной серии Кубка президента против минской "Юности", которая начинается 25 марта.

Видеокадры с фрагментами рыцарских боев и хоккейных матчей сопровождаются песней "Ярость" в исполнении московской группы "Стольный градЪ".

Видео: svitagor

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Еще во время полуфинальной серии против "Гомеля" главный тренер "Немана" Сергей Пушков приходил на послематчевую пресс-конференцию в майке с изображением Кубка президента и надписью "Никто, кроме нас!".

Наставник "Юности" Михаил Захаров отозвался на перфоманс рулевого гродненской команды так: "Нет ли желания ответить? Так мы и ответим. Игрой", - цитирует тренера минчан "Прессбол" .

Накануне финала экстралиги игроки и тренеры «Юности» почтили память Руслана Салея и возложили цветы к памятнику Руслана Салея.



Фото: junost.org

Матчи финальной серии чемпионата Беларуси (до 4 побед) запланированы на 25 и 26 марта (в Минске), 29 и 30 марта (в Гродно) и, если потребуется, на 1 апреля (в Минске), 3 апреля (в Гродно) и 5 апреля (в Минске).

Обладатель Кубка президента получит также титул чемпиона Беларуси и путевку в Лигу чемпионов. Победителю регулярного сезона полагается путевка в Континентальный кубок. Если «Юность», победившая в «регулярке», выиграет и Кубок президента, то пропуск в Континентальный кубок достанется финалисту плей-офф.

Ранее «Юность» и «Неман» дважды встречались в финальных сериях чемпионата Беларуси. В 2011 году золото завоевала «Юность», в 2014 году чемпионом страны стал «Неман».