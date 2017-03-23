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Почти каждый четвертый россиянин не поддерживает контрсанкции, которые касаются импорта продуктов питания, следует из опроса ВЦИОМа.

При этом уровень одобрения контрсанкционной политики остается высоким, сообщает РБК . Опрос, проведенный в марте 2017 года, показал, что доля тех, кто не одобряет запрет на ввоз продуктов, составляет 24%. При этом три года назад, в 2014 году, когда такие меры были введены, только 9% россиян не одобряли этот шаг.

К критикам ограничительных мер на ввоз продуктов питания из ряда стран в первую очередь можно отнести молодежь (53% среди 18–24-летних), сторонников непарламентских партий (41%), москвичей и петербуржцев (32%), отмечает ВЦИОМ.

Одобряют решение властей о введении контрсанкций 72% россиян. В 2014 году его одобряли 84% россиян.

Аналогичная тенденция наблюдается и в оценках последствий контрсанкционной политики, отмечает ВЦИОМ. В 2014 году только 9% опрошенных говорили о том, что политика введения ответных санкций принесет России больше вреда, чем пользы. Спустя три года, в 2017 году, уже 26% россиян разделяют эту позицию.

Большинство граждан России (67%) по-прежнему считают, что такая политика приносит пользу. В 2014 году запрет на ввоз импортного продовольствия одобряли 80% опрошенных.

Опрос проводился 2-3 марта в форме телефонного интервью среди 1,2 тыс. респондентов.

Всего неделю назад 79% респондентов ВЦИОМа заявили, что на них лично, а равно на их близких санкции никак не сказались. В том, что введенные другими странами санкции причиняют им неудобства, признались только 17% участников опроса, при этом чаще всего недовольные жаловались на рост цен (66%), исчезновение из продажи многих продуктов (13%) и проблемы с получением виз (9%).

Более трети опрошенных (35%) тогда заявили, что введенные США, ЕС и некоторыми другими странами санкции пошли России на пользу.

Тот же опрос ВЦИОМа показал, что число тех, кто читает санкции благом для России, достигло максимума: три четверти опрошенных социологами (76% россиян) заявили, что добиваться отмены санкций не нужно, так как Запад скоро их сам отменит.