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Государство создает благоприятные условия для развития бизнеса и привлечения иностранных инвесторов. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения мясоперерабатывающего предприятия ИООО "Арвибелагро", созданного литовскими инвесторами.

«У нас не "кидают" бизнесменов. В Беларуси этого нет», – подчеркнул глава государства. Он отметил, что, наоборот, на региональном уровне доводятся задания по привлечению иностранных инвестиций, а потому властная вертикаль заинтересована в соответствующем процессе, передает БЕЛТА .

«Это уже политика. Вы здесь не как дома, вы здесь – дома», – сказал белорусский лидер. Главе государства доложили о состоянии и новых направлениях развития птицеводства в республике, привлечении иностранных инвестиций для создания новых рабочих мест и современных импортозамещающих технологий. Александр Лукашенко ознакомился с современным технологическим процессом переработки мяса птицы.

По словам руководства предприятия, в Беларуси созданы отличные условия для работы и инвестор планирует дальнейшее расширение данного бизнеса в стране. «Меня очень волнует, когда мы что-то не достроили, где-то что-то бросили. Этот недострой долго здесь существовал – до тех пор, пока не пришли наши родные люди, с которыми мы когда-то жили в одном государстве (не важно, что в разных живем сейчас). Они вложили приличные деньги и начали производить нужную для страны продукцию. Рынок здесь очень большой», – сказал президент во время общения с представителями трудового коллектива предприятия.

«Такие новые рабочие места нам очень нужны. И это хорошо, что наши родные люди сюда приехали и не считают, что это чужая страна. Мы будем помогать вам, как помогаем всем тем частникам, с которыми мы договорились, которые пришли к нам и открыли здесь производство», – подчеркнул глава государства.

Основным видом деятельности ИООО "Арвибелагро" является выращивание индейки и промышленное производство продукции из мяса индейки. Инвестиционным проектом предусмотрен выпуск различных видов продукции: полуфабрикаты, фарш, колбасные изделия, копченые и вяленые продукты, индюшатина в сыром виде.

Потенциальными рынками сбыта готовой продукции являются страны Европейского союза, Российская Федерация, а также внутренний рынок Беларуси. В настоящее время планируется дальнейшее развитие предприятия, включающее в себя строительство двух дополнительных комплексов ферм по выращиванию индюков, а также строительство цеха по производству комбикормов.