В Татарстане произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом и Daewoo. Оказалось, что погибшая в аварии девушка — водитель легковушки — перед столкновением вела видеотрансляцию в одной из социальных сетей.





В четверг в Зеленодольском районе Татарстана на трассе Раифа — Кульбаш Daewoo Matiz, за рулем которого находилась 23-летняя Ситора Баратова, столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ. В результате аварии погибла водитель малолитражки и пострадали пять пассажиров автобуса.

Девушка скончалась на месте еще до приезда медиков. Пострадавших пассажиров автобуса, среди которых оказался и семилетний ребенок, врачи доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В ходе разбирательства довольно быстро всплыли необычные подробности трагедии. Выяснилось, что в момент аварии девушка вела видеотрансляцию во «ВКонтакте». Запись роковой поездки через некоторое время оказалась в сети.

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На ролике видно, как девушка, установив мобильный телефон на приборную панель, спокойно ведет автомобиль, слушает громкую музыку, подпевает и часто смотрит в камеру. В какой-то момент телефон падает, девушка, не останавливая машину, поднимает и ставит его обратно.

За несколько секунд до аварии Баратова поинтересовалась у своих подписчиков, чем они занимаются.

«Привет. Кто чем занят, кто куда едет?» — спросила она, глядя в камеру, и начала петь под музыку.

Через несколько секунд запись прервалась. Достоверная картина случившегося пока не установлена — перед столкновением Баратова, не отвлекаясь, смотрела на дорогу, а динамика событий оказалась настолько стремительной, что понять по видео, что произошло, довольно трудно. Автомобиль девушки мог частично выехать на грунтовую обочину. Возможно, что после этого девушка потеряла управление, ее развернуло, после чего она вылетела на встречную полосу и на узкой дороге влетела боком прямо под автобус.





На фотографиях с места аварии видно, что удар пришелся иномарке в левый бок. В результате столкновения крошечный автомобиль был искорежен до неузнаваемости, своим бампером автобус вошел прямо в район водительского сиденья. Девушку выбросило из кресла в правую сторону, головой она пробила боковое стекло.