Наиболее заметные события уходящей недели ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев обсудил с политическим экспертом Александром Шпаковским.

Неделя началась с известия о прорыве на белорусской границе, в связи с которым политолог напомнил слова главы государства о том, что в СМИ дается мизер информации с тем, чтобы не пугать общество. Шпаковский признал, что его удивляют люди, не имеющие никакого отношения к силовым структурам, которые начинают активно комментировать события и навешивать различные ярлыки.

"Пограничное ведомство сообщило о задержании двух человек, розыске третьего, было опубликовано видео, и тут же появились инсинуации о том, что данное видео фейковое. Люди, которые такие версии выдвигают, наверняка, исходят из каких-то своих идеологических убеждений. Говорить о том, что это было: украинские националисты, экстремисты, просто контрабандисты, бандиты или еще кто-то, на данный момент рано", — отметил эксперт.



© Фото: предоставлено Антоном Бычковским Jeep из Украины рвался в Беларусь, пограничники отстреливались

Собеседники в студии не обошли вниманием прозвучавшие на уходящей неделе заявление президента Беларуси о том, что декрет №3 не отменен и не заморожен , которое вызвало резонанс в обществе. По данным политолога, большая часть проблемных вопросов, которые волновали людей (матерей с детьми или людей, ведущих приусадебное хозяйство), на данный момент решена или находится в стадии решения.

"Не совсем правильно мы трактовали, когда говорили о том, что данная норма отменена или на действие декрета наложен мораторий. Юридически это не так, но это так фактически, потому что в 2017 году выплаты приостановлены и отдельным категориям граждан, уже уплативших сбор, деньги будут возвращены в соответствии с изменениями в декрет", — уточнил политический эксперт.

Шпаковский напомнил о том, что часть предложений и изменений в декрет №3 сейчас находится на рассмотрении. В частности, политолог выступил с инициативой ввести мораторий на уплату данного сбора в малых городах для лиц, уволенных с предприятий различных форм собственности, сроком на год, "чтобы у человека был год, в течение которого он может найти работу".

Еще одной резонансной темой недели стало заседание расширенной рабочей группы по вопросу смертной казни. Встреча в белорусском парламенте прошла в присутствии послов ряда иностранных государств.



© Sputnik / Анна Нефедова Минске В просят не давить на страну по вопросу отмены смертной казни

По словам политического эксперта, очевидно, что Беларусь вплотную подошла к решению о введении моратория на смертную казнь. Фактически, во время встречи, на которой присутствовал Шпаковский, не было сторонников того, что эта норма является "священной коровой", которую невозможно было бы сдвинуть с места.

"Если рассматривать динамику и криминогенную обстановку, то в 90-е годы приводилось в исполнение 30-40 приговоров в год, а сейчас 2-4, и были годы, когда их не было вовсе. При этом есть вероятность, что от населения не будет получен позитивный отклик, поэтому весь вопрос в информационной работе",- отметил политолог.

Собеседники в студии коснулись проблем международного сообщества и, в частности, теракта в Лондоне, когда террорист на автомобиле въехал в толпу мирных граждан на Вестминстерском мосту .

"Это часто применяемая террористами схема. Когда гражданское транспортное средство становится инструментом совершения преступления, это указывает на то, что терроризм достаточно гибок в выборе инструментария. И тут недоработали британские службы", — сказал Шпаковский.

Полную версию беседы с политическим экспертом Александром Шпаковским о наиболее заметных событиях недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.