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Представитель ПА ОБСЕ: меня беспокоят превентивные аресты и запугивания в Беларуси

24.03.2017 17:40 — Разное | Ежедневник  
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Представитель ПА ОБСЕ: меня беспокоят превентивные аресты и запугивания в Беларуси

фото: tut.by

Глава рабочей группы по Беларуси Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кент Харстед обеспокоен «все более опасной атмосферой относительно демонстраций, которые проходили в последние недели и которые планируются завтра» в стране.

Об этом говорится в его заявлении, разосланном пресс-службой ПА ОБСЕ.

«Белорусские власти должны проявлять сдержанность в обращении с демонстрантами. Основополагающие права граждан должны соблюдаться, в том числе на свободу слова и мирную демонстрацию. Я особенно обеспокоен превентивными арестами и запугиваниями, которые, как сообщается, направлены на то, чтобы помешать определенным людям принять участие в демонстрациях», — заявил Харстед.
 
При этом он добавил, что «у демонстрантов также есть обязательства».

«Свобода собраний связана с обязанностями. Организаторы и участники демонстраций должны следить за тем, чтобы они происходили в спокойной и мирной атмосфере. Я считаю, что подавляющее большинство людей в Беларуси ожидают, что поведение всех участников демонстраций будет умеренным и ответственным», — сказал руководитель рабочей группы, пишет tut.by.

 
 
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Глава рабочей группы по Беларуси Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кент Харстед обеспокоен «все более опасной атмосферой относительно демонстраций, которые...

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