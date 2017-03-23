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Доля белорусских тракторов в тракторном парке России составляет порядка 85%

24.03.2017 18:18 — Разное | Ежедневник  
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Доля белорусских тракторов в тракторном парке России составляет порядка 85%

В Подмосковье прошла конференция представителей Торговых домов Минского тракторного завода, работающих на рынке России и Казахстана.

Белорусские тракторы продолжают занимать лидирующие позиции на рынках России и Казахстана. Это подтверждено цифрами, которые озвучили представители Торговых домов ОАО «МТЗ» на отчетной конференции в Подмосковье.

Так, к примеру, доля BELARUS в тракторном парке России составляет порядка 85%. При этом обеспеченность техникой на гектар пашни остается низкой, а доля техники возрастом свыше 10 лет значительной. По экспертным оценкам, это должно в будущем сформировать дополнительный спрос на белорусские тракторы.

Особый интерес у аграриев сейчас вызывает новейшая линейка энергонасыщенных тракторов BELARUS.

«Нам следует активизировать работу в этом направлении. Общемировая тенденция - продается меньше тракторов, зато с большей мощностью», - подчеркнул в свои выступлении и.о. первого заместителя генерального директора ОАО «МТЗ» - маркетинг-директора Юрий Пототурко, сообщается на сайте Минского тракторного завода.

Энергонасыщенная техника наиболее востребована в регионах с развитым аграрным сектором, в частности, южных регионах России.

«С начала 2017 года уже наметились положительные тенденции. Главная задача для нас - обеспечить высокий уровень производства, чтобы насытить рынок», - заявил Юрий Пототурко.

По итогам 2017 года Минский тракторный завод намерен нарастить экспорт более, чем на 10%.

 
 
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В Подмосковье прошла конференция представителей Торговых домов Минского тракторного завода, работающих на рынке России и Казахстана.

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