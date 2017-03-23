В Гродно риэлтору, который обманным путем завладел тремя квартирами, суд назначил наказание в виде семи лет колонии строгого режима. Чтобы провернуть хитроумную схему, мошеннику потребовалось пять месяцев. Кстати, ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Нигде не работающий, прилично задолжавший по алиментам, гродненец решил «поработать» по-крупному. Его легкой добычей стало проблемное жилье, сообщает «СБ-Беларусь сегодня».





Для начала мошенник отправился в расчетно-справочный центр, чтобы изучить списки должников по коммунальным платежам (они вывешиваются в свободном доступе). Его заинтересовала квартира по улице Волчковича в Гродно. Он приехал на место и выяснил, что она пустует: собственник умер, в наследство никто пока не вступил, на квадратных метрах числится лишь один человек, имеющий право на проживание. Так возникла идея продать жилплощадь по поддельному свидетельству о праве на наследство. За тысячу долларов гонорара риелтор попросил знакомую сыграть роль двоюродной сестры умершего. За 35 долларов в Москве без проблем были куплены все необходимые для сделки подложные документы. А чтобы все выглядело максимально убедительно для потенциальных покупателей, он обзавелся ключом от заветной двери, что к деньгам ведет, — через незапертое окно балкона забрался в чужое жилище и сменил замок. Ни о чем не подозревающий клиент нашелся на дешевое предложение быстро.

Следующую потенциальную жертву преступник нашел в том же расчетно- справочном центре. Попутно добыл информацию о готовящемся выселении должника из неприватизированной квартиры по улице Лиможа. «Серый» торговец недвижимостью смекнул, что можно воспользоваться проблемной ситуацией, если сыграть роль чиновника районной администрации. Когда он позвонил в дверь, хозяин даже не подумал спрашивать у него удостоверение личности и согласился с предложением переселиться вместе с сожительницей в деревню в Волковысском районе. На суде он расскажет, что даже не сомневался, что дом ему купила районная администрация. На деле же кое-какое жилище вместо благоустроенной квартиры обманутому гродненцу приобрел мошенник. Он даже любезно помог с переездом и денег за такую услугу не взял. Более того, от имени якобы администрации выдал материальную помощь пять миллионов неденоминированных рублей. Только жильцы покинули пределы города, как их «спаситель» бросился делать ремонт. Апартаментам предстояло придать привлекательный вид. Для завершения сделки понадобился компаньон. За помощью обратился к бывшей жене, которой, кстати, задолжал большие деньги по алиментам.

На суде, выступая как свидетельница, она рассказала, что бывший супруг ее убедил: все по закону, у него есть знакомый, который хочет заняться приватизацией своей квартиры. Однако больному старику самому это сделать сложно, поэтому он готов выдать доверенность на ее имя. Трудно сказать, по какой именно причине, но она согласие дала, и процесс пошел. В конце сделки вместе с «переселенцем» они встретились у нотариуса, где был заключен договор о приватизации жилья. В ее руках оказалась и доверенность на пользование квартирой без права ее отчуждения.

Дальше мошенник умудрился провернуть махинацию с квартирой по улице Стефана Батория, оформив ее в собственность бывшей жены. На суде аферист признался, что потом долго ходил по указанному адресу, пытаясь разыскать хозяина, чтобы с ним урегулировать вопрос о предоставлении тому другого жилья за неуплаченные долги. Однако поиски оказались тщетны.

От этой сделки и потянулась ниточка, раскрывающая обман. Дело в том, что владелец жилья нашелся и решил-таки погасить задолженность. Каково же было удивление, когда ему в расчетно-справочном центре сказали, что у квартиры по этому адресу уже новый собственник. Настоящий хозяин квартиры позвонил в милицию.

Старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства управления Следственного комитета по Гродненской области Елена Струпинская рассказывает, что волна подобных преступлений в последнее время выросла, и дает профессиональный совет, как не стать жертвой мошенников:

— При покупке квартиры тщательно проверяйте правоустанавливающие документы на нее, выясняйте историю жилища, а лучше всего прибегайте к помощи юристов.

Решением суда преступник получил семь лет колонии строгого режима, его имущество конфисковано, квартиры же остались за хозяевами.