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24 марта одному из заявителей акции в столице на День Воли Алесю Макову отказали в сборе у Академии наук и шествии к парку Янки Купалы, как было предложено в заявке.

24 марта одному из заявителей акции в столице на День Воли Алесю Макову отказали в сборе у Академии наук и шествии к парку Янки Купалы, как было предложено в заявке. Вместо этого городские власти предложили собраться в 12.30 на площади Бангалор и устроить митинг в парке Дружбы народов. Маков отозвал свою заявку. Об этом он рассказал в беседе с Еврорадио .

Как сообщил Алесь Маков: "Сбор участников и митинг предложили на Бангалор. Я отозвал свою подпись под заявкой".

Мингорисполком должен был ответить на заявку еще 20 марта. Но встреча с заявителями шествия постоянно переносилась. В результате свои подписи под заявкой отозвали все заявители: Александр Русевич (движение "За Свободу"), Денис Садовский (оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия"), Егор Виняцкий (Объединенная гражданская партия) и Дмитрий Касперович (Партия БНФ). Алесь Маков ходил на встречу в Мингорисполком 24 марта один.