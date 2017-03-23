Мартовские коты "вышли" на минские улицы — найти их можно на стенах домов в равных районах.

Первые коты появились в городе в 2015 году, как часть проекта Viber, который разместил среди своих стикеров тех же котов, которых можно видеть в городе. Идея наполнить город котами так приглянулась минчанам, что в этом году рисунков стало еще больше.

Авторами новых мартовских котов стали четыре стрит-арт художника — Митя Писляк, Женя Cowek, Саша Contra и Маша Grapewave.

Коты будут появляться на стенах и дальше, а на видео можно посмотреть, как художники, работавшие над муралами, учили журналистов и блогеров рисовать смешных котов, которые способны превратиться в стикеры.