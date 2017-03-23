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"Мартовские коты" вернулись в Минск

24.03.2017 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Мартовские коты "вышли" на минские улицы — найти их можно на стенах домов в равных районах.

"Мартовские коты" вернулись в Минск
© Фото: budgawl / Livejournal
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Первые коты появились в городе в 2015 году, как часть проекта Viber, который разместил среди своих стикеров тех же котов, которых можно видеть в городе. Идея наполнить город котами так приглянулась минчанам, что в этом году рисунков стало еще больше.

Авторами новых мартовских котов стали четыре стрит-арт художника — Митя Писляк, Женя Cowek, Саша Contra и Маша Grapewave.

Коты будут появляться на стенах и дальше, а на видео можно посмотреть, как художники, работавшие над муралами, учили журналистов и блогеров рисовать смешных котов, которые способны превратиться в стикеры.

 
Теги: Минск
 
 
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Художники, рисовавшие котов на стенах минских домов, рассказали, что жители восприняли стрит-арт с неожиданным приятием, так приглянулись горожанам коты. Смотрите...

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