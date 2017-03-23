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"Мартовские коты" вернулись в Минск
24.03.2017 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Мартовские коты "вышли" на минские улицы — найти их можно на стенах домов в равных районах.
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Первые коты появились в городе в 2015 году, как часть проекта Viber, который разместил среди своих стикеров тех же котов, которых можно видеть в городе. Идея наполнить город котами так приглянулась минчанам, что в этом году рисунков стало еще больше.
Авторами новых мартовских котов стали четыре стрит-арт художника — Митя Писляк, Женя Cowek, Саша Contra и Маша Grapewave.
Коты будут появляться на стенах и дальше, а на видео можно посмотреть, как художники, работавшие над муралами, учили журналистов и блогеров рисовать смешных котов, которые способны превратиться в стикеры.
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Художники, рисовавшие котов на стенах минских домов, рассказали, что жители восприняли стрит-арт с неожиданным приятием, так приглянулись горожанам коты. Смотрите...
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