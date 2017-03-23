Вся игровая программа 24-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу рассчитана на один день — 25 марта. Это означает, что уже в субботу вечером поклонникам и любителям мини-футбола будут известны все результаты прошедших игр.



Фото: МФК «Столица»

Лидер чемпионата, минская «Столица», в 24-м туре дома примет «Борисов-900», который на данный момент располагается на седьмой позиции. Отрыв от шестого места составляет восемь баллов, и вряд ли кто-то из команд, которые идут выше, растранжирит такое преимущество. Поэтому поклонники обоих клубов могут рассматривать грядущее противостояние как репетицию вероятной встречи в плей-офф.

Борьба «Лидсельмаша» и ВРЗ продолжается. «Вагоноремонтники» в очной встрече выиграли у лидчан 3:1 и, казалось бы, ушли в отрыв, однако затем первая команда Гомеля неожиданно уступила в гостях «Граниту» и вновь чувствует дыхание конкурента из Лиды. В предстоящем туре «Лидсельмаш» будет играть против могилевского «Форте», а ВРЗ сразится с ЦКК, в минувшем туре одержавшим свою первую победу в чемпионате.

В турнирной таблице разгорелась нешуточная борьба за четвертое место. Сразу три команды (МАПИД, «Дорожник» и «Витэн») имеют по 45 баллов в активе. Предпочтительнее остальных смотрятся «домостроители», сумевшие в позапрошлом туре нанести первое домашнее поражение «Столице» (4:2) и неделю назад уничтожившие дома брестский «Аматар» (8:1). Теперь играть предстоит с куда более мастеровитым гродненским «УВД-Динамо». Этот соперник однозначно крепче оппонентов «Дорожника» (минчане сыграют против «Аматара») и «Витэна» («энергетики» будут укрощать «АК Южный»). Финишная прямая этой тройки обещает быть интересной и непредсказуемой.

«Гранит» посте триумфа во встрече с ВРЗ едет в Минск на встречу с местной «Охраной-Динамо». Микашевичская команда твердо намерена обострить борьбу на экваторе турнирной таблицы, поэтому матч с «охранниками» обязана выигрывать. Гомельский БЧ, наоборот, выступает в роли киллера интриги. Подтверждая этот статус, «железнодорожники» в прошлом туре остановили «УВД-Динамо» (2:1), а теперь намерены защитить пятиочковый отрыв от девятого места в матче с аутсайдром — «Динамо-БНТУ».

Все матчи 24-го тура пройдут в субботу, 25 марта. Три поединка можно будет увидеть в прямом эфире на сайте БАМФ, а за результатами в остальных встречах можно следить в текстовом режиме on-line на официальном сайте МФК «Столица».

24-й тур

25 марта

«Столица — «Борисов-900»

«Аматар» — «Дорожник»

«Витэн» — «АК Южный»

«Охрана-Динамо» — «Гранит»

ВРЗ — ЦКК

«Динамо-БНТУ» — БЧ

«УВД-Динамо» — МАПИД

«Форте» — «Лидсельмаш».