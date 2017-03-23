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В приватизационный список-2017 вошло около 40 акционерных обществ

24.03.2017 20:22 — Разное | Ежедневник  
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В приватизационный список-2017 вошло около 40 акционерных обществ

Около 40 акционерных обществ вошли в список для проведения работ по приватизации в 2017 году, сообщил начальник главного управления имущественных отношений Государственного комитета по имуществу Дмитрий Сидоров.

"В перечень включены 38 акционерных обществ и 3 предприятия как имущественные комплексы. Такой перечень готовится ежегодно. Он формируется на основании предложений отраслевых министерств, согласовывается с облисполкомами, утверждается на коллегии Госкомимущества. После этого размещается на сайте комитета", - отметил Дмитрий Сидоров, сообщает БЕЛТА.

Он пояснил, что в отношении обществ, включенных в этот перечень, определены условия вхождения инвесторов, подготовлены соответствующие меморандумы. "В комитете создана рабочая группа, которая рассматривает обращения инвесторов. На заседания приглашаются представители отраслевых министерств, Минэкономики, при необходимости представители местных органов власти, сам потенциальный инвестор", - рассказал Дмитрий Сидоров.

Также, по его словам, Государственный комитет по имуществу подготовил для партнеров из Китая список из 20 акционерных обществ, 2 предприятий как имущественных комплексов и проекта по строительству гидроэлектростанции.

"Этот перечень с краткой информацией об обществах, направлениях их деятельности 16 февраля отправлен в КНР. Китайские коллеги работают над ним. Подготовлена дорожная карта по порядку рассмотрения предложений китайской стороны", - отметил начальник главного управления. Кроме того, на сайте Госкомимущества размещен перечень акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Беларуси. Он насчитывает 514 обществ.

"Этот перечень у нас размещен постоянно. Но плановой приватизации в Беларуси нет. Приватизировано может быть любое предприятие или хозяйственное общество при соблюдении определенных условий. Потенциально инвестор может выбрать понравившееся ему общество и подать соответствующее обращение в Госкомимущество", - сказал Дмитрий Сидоров.

 
 
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Около 40 акционерных обществ вошли в список для проведения работ по приватизации в 2017 году, сообщил начальник главного управления имущественных отношений...

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