Магнитогорский «Металлург» захватил лидерство в серии против казанского «Ак Барса» в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.



Фото: khl.ru

Победу «Магнитке» на 6-й минуте второго овертайма принес Сергей Мозякин, который не просто «доехал до ворот», но и, получив на чужой синей линии разрезающий пас от своих ворот от Криса Ли, хладнокровно разобрался с вратарем «Ак Барса» Эмилем Гариповым.

Таким вот эффектным образом лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин передал привет рулевому «Ак Барса» и бывшему главному тренеру сборной России Зинэтуле Билялетдинову, который в 2014 году не включил форварда в состав на сочинские Игры-2014, объяснив это тем, что «он до ворот бы не доехал на Олимпиаде».

«Металлург» Мг — «Ак Барс» — 2:1 2ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 — Малыхин (Охтамяя, 29.01, в большинстве), 1:1 — Зарипов (Антипин, Мозякин, 37.30), 2:1 — Мозякин (Крис Ли, Ян Коварж, 85.02).

Броски: 49−49 (11−9, 13−12, 10−7, 12−18, 3−3).

Штраф: 6−6.

Лучшие игроки матча: Зарипов — Гарипов.

Нынче Мозякину представился отличный шанс доказать Билялетдинову, что он зря его недооценивал, ведь прежде его «Магнитка», с которой он после Сочи-2014 уже дважды выиграл Кубок Гагарина, не встречалась в плей-офф с командой Билялетдинова.

Впрочем, пока Магнитогорск сделал лишь первый шаг к выходу в финал турнира, и обе шайбы в ворота «Ак Барса» организовало именно звено Мозякина. Которому опытнейший наставник казанцев (тоже двукратный обладатель Кубка Гагарина) в следующих поединках наверняка уделит особое внимание.

Следующие матчи серии (до 4 побед) запланированы на 26 марта (в Магнитогорске), 28 и 30 марта (в Казани) и, если потребуется, на 1 апреля (в Магнитогорске), 3 апреля (в Казани) и 5 апреля (в Магнитогорске).

Напомним, что в финале Западной конференции лидерство захватил питерский СКА, который в первой встрече серии за 10 секунд до конца третьего периода сумел унести ноги в сражении с ярославским «Локомотивом», отыграв отставание в две шайбы и вырвав затем победу в овертайме.

Следующие поединки запланированы на 25 марта (в Санкт-Петербурге), 27 и 29 марта (в Ярославле) и, если потребуется, на 31 марта (в Санкт-Петербурге), 2 апреля (в Ярославле) и 4 апреля (в Санкт-Петербурге).