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Мингорисполком разрешил День Воли, Шорец - «запретил»
Вечером 24 марта стало известно, что День Воли минские власти все же разрешили, подкорректировав при этом маршрут. Однако по словам мэра города любые акции, которые пройдут 25 марта в Минске - несанкционированы, так как организаторы отозвали свои подписи.
В последний день перед
Однако организаторы от такого формата отказались, они настаивают на начале акции в 14 часов на Академии наук. Как сообщил один из организаторов Алесь Маков, ответ о том, что акция разрешена в измененном формате ему отдали в 17 часов 24 марта в Мингорисполкоме. Однако он отозвал свою подпись, так как Мингорисполком нарушил закон, дав ответ в последний день. Таким образом, все организаторы акции отозвали свои подписи, сняв с себя
Как рассказал в эфире телеканала ОНТ председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, «все заявки, которые были переданы в Мингорисполком на проведение каких-то мероприятий, были рассмотрены. Две заявки были отозваны самими заявителями, четыре инициатора еще одной заявки отказались ранее. И сегодня последний человек, который заявлял о мероприятии, также письменно отозвал свою заявку. Поэтому любые мероприятия в Минске, которые могут произойти, будут признаны незаконными».
Между тем, сегодня неизвестные взломали аккаунты Николая Статкевича и его супруги Марины Адамович в социальных сетях, с их страниц начала рассыласться информация о том, что акция 25 марта отменена, однако сын Адамович Юрий сообщил журналистам, что информация - фейк. Ранее, днем 24 марта, Марина Адамович сообщала, что их телефоны были отключены на уровне оператора, также, как и вся иная связь в доме политика.
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Вечером 24 марта стало известно, что День Воли минские власти все же разрешили, подкорректировав при этом маршрут. Однако по словам мэра города любые акции, которые...
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