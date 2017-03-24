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Мингорисполком разрешил День Воли, Шорец - «запретил»

24.03.2017 23:08 — Разное | БДГ  
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Вечером 24 марта стало известно, что День Воли минские власти все же разрешили, подкорректировав при этом маршрут. Однако по словам мэра города любые акции, которые пройдут 25 марта в Минске - несанкционированы, так как организаторы отозвали свои подписи.

В последний день перед запланированной на 25 марта акцией Мингорисполком дал на нее согласие. Вот только формат акции, который изначально предлагали организаторы, был властями города подкорректирован: митинг предложили провести с 12.00  до 13.00 в парке Дружбы народов и на площади Бангалор с общим числом участников в 950 человек. 

Однако организаторы от такого формата отказались, они настаивают на начале акции в 14 часов на Академии наук. Как сообщил один из организаторов Алесь Маков, ответ о том, что акция разрешена в измененном формате ему отдали в 17 часов 24 марта в Мингорисполкоме. Однако он отозвал свою подпись, так как Мингорисполком нарушил закон, дав ответ в последний день. Таким образом, все организаторы акции отозвали свои подписи, сняв с себя ответственность за акцию (подписывались: Александр Русевич от «Руху за свабоду», Денис Садовский от БХД, Егор Виняцкий от ОГП, Дмитрий Касперович от БНФ, Александр Маков от «Разам»). В связи с этим минские власти заявили, что любые акции, которые пройдут в столице завтра - несанкционированы и незаконны. 

Как рассказал в эфире телеканала ОНТ председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, «все заявки, которые были переданы в Мингорисполком на проведение каких-то мероприятий, были рассмотрены. Две заявки были отозваны самими заявителями, четыре инициатора еще одной заявки отказались ранее. И сегодня последний человек, который заявлял о мероприятии, также письменно отозвал свою заявку. Поэтому любые мероприятия в Минске, которые могут произойти, будут признаны незаконными».

Между тем, сегодня неизвестные взломали аккаунты Николая Статкевича и его супруги Марины Адамович в социальных сетях, с их страниц начала рассыласться информация о том, что акция 25 марта отменена, однако сын Адамович Юрий сообщил журналистам, что информация - фейк. Ранее, днем 24 марта, Марина Адамович сообщала, что их телефоны были отключены на уровне оператора, также, как и вся иная связь в доме политика. 

 
Теги: Минск
 
 
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