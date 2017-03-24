Согласно официальным данным статистики от Белстат, в феврале реальная зарплата в Беларуси упала на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в феврале 2017 года составила 716,5 рубля, рабочих и служащих – 717 рублей, сообщается на сайте Национального статистического комитета. Средняя номинальная начисленная заработная плата в феврале по сравнению с январем 2017 года снизилась на 4,2 рубля и составила 716,5 рубля. Средняя зарплата в Минске в феврале составила 1 020,2 рубля. Это на 7,4 рубля меньше, чем в январе.

Как сообщает БелаПАН , снижение реальной зарплаты в годовом измерении (месяц к месяцу) наблюдается уже более полутора лет. По итогам 2016 года она снизилась на 4%. Ранее падение реальной зарплаты наблюдалось в 1995 году (на 5% к 1994-му) и 2015 году (на 2,3% к 2014-му). Значительный рост реальной зарплаты происходил в 2001 году (на 29,6% по отношению к предыдущему году), 2005-м (20,9%), 2012-м (на 21,5%), 2013-м (на 16,4%). В январе 2017-го снижение составило 0,2%.

Как ранее сообщала БДГ, средняя по Беларуси начисленная заработная плата в январе прогнозируемо, следуя традиционной сезонной динамике, сильно уменьшилась с декабря, составив Br720,1. Несмотря на укрепление Br-рубля в этом месяце, долларовый эквивалент средней зарплаты снизился значительно - на $37, до $372 (по курсу последних в месяце торгов на БВФБ).