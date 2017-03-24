|
«По 500» пока никак: средняя зарплата по Беларуси - меньше $400
Согласно официальным данным статистики от Белстат, в феврале реальная зарплата в Беларуси упала на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в феврале 2017 года составила 716,5 рубля, рабочих и служащих – 717 рублей, сообщается на сайте Национального статистического комитета. Средняя номинальная начисленная заработная плата в феврале по сравнению с январем 2017 года снизилась на 4,2 рубля и составила 716,5 рубля. Средняя зарплата в Минске в феврале составила 1 020,2 рубля. Это на 7,4 рубля меньше, чем в январе.
Как сообщает
Как ранее сообщала БДГ, средняя по Беларуси начисленная
Напомним, что власти обещали довести в этом году среднюю по стране зарплату
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно официальным данным статистики от Белстат, в феврале реальная зарплата в Беларуси упала на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии