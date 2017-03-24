Белорусская теннисистка Александра Саснович (№ 120 рейтинга WTA) дала бой 11-й ракетке мира британке Йоханне Конте, но все же уступила в трех сетах во втором круге турнира серии Premier в Майами с призовым фондом более 6,9 миллиона долларов.



Александра Саснович. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Поединок продолжался 2 часа 39 минут и завершился со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4 в пользу Йоханны Конты.

Поединок проходил в сложных погодных условиях - при сильном ветре и дожде. Начало встречи задержалось, были паузы и во время игры. Но фаворитку заставила нервничать не только погода, но и оказавшая упорное сопротивление белоруска.

Напомним, что в матче 1-го круга Александра Саснович в свой 23-й день рождения одолела 44-ю ракетку мира француженку Ализе Корне — 6:4, 1:6, 6:4.

В квалификации Саснович обыграла болгарку Элицу Костову (№ 143) — 6:2, 0:6, 6:2 и польку Магду Линетт (№ 73) — 6:4, 6:2.