﻿ Минимальная ставка в 15% и платеж от 91 рубля в месяц. Обзор "прозрачных" кредитов наличными. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минимальная ставка в 15% и платеж от 91 рубля в месяц. Обзор "прозрачных" кредитов наличными

25.03.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Банки за последний месяц заметно изменили предложения по кредитам наличными. FINANCE.TUT.BY посмотрел кредиты с «прозрачными» условиями. Они не предполагают обязательные страховки, скрытые комиссии, для них также не требуются поручители и дополнительное обеспечение.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Главные выводы, которые мы сделали:

  • Сейчас практически все банки предлагают кредиты со ставкой до 20%. В целом же по рынку ставки составляют от 15 до 45%.
  • МТБанк переконфигурировал свой кредит «Проще Простого». Сейчас есть возможность оформить кредит на 12 месяцев под ставку 19%, что на 9% дешевле существовавшего ранее предложения.
  • БТА Банк тоже внес изменения в свои продукты. Кроме ощутимого снижения ставок на 10−12%, для кредита «БТА.Краткосрочный» сейчас остался только один срок — 6 месяцев. Ранее для этого продукта были доступны сроки 6, 12 и 18 месяцев.
  • Белорусский народный банк тоже сделал значительное снижение ставок по своим продуктам — минус 9%.
  • Альфа-Банк внес небольшие коррективы в свой продукт, но основная логика разделения ставок в зависимости от срока и суммы продолжает действовать, как и специальное предложение сниженной до 0,1% ставки в первый месяц.
  • Беларусбанк сейчас ограничивает максимальную сумму кредита только платежеспособностью клиента.
  • Альфа-Банк может предложить максимальную сумму в размере 30 000 рублей, что является одним из лучших предложений на рынке. Достаточно большую суммы могут предложить и МТБанк, Банк Москва-Минск — 15 000 рублей.
  • Самый выгодный ежемесячный платеж для кредита на 1 000 рублей на 12 месяцев по-прежнему предлагает Банк БелВЭБ — 90,73 рубля. А вот Белинвестбанк предлагает самую маленькую переплату — 82,63 рублей.

Банк, кредит

Текущая процентная ставка (в скобках указана информация об изменениях)

Срок кредита, максимальная сумма;
максимальный ежемесячный платеж, переплата по кредиту (для варианта 1000 рублей на 12 месяцев)

Банк Москва-Минск, «на ЛИЧНОЕ»

20% (-4%)

до 48 мес., до 15 000 руб.;

92.63, 111.56

Белорусский Народный Банк,
"Оранжевая мечта"

18% (-9%)

до 36 мес., до 10 000 руб.;

91,68, 100,16

Идея Банк,
«Простой»

45%

до 36 мес., до 10 000 руб.;

105,1, 260,15

МТБанк,
«Проще простого»

19% (-6−13%)

до 12 мес., до 15 000 руб.;

92,16, 105,92

Паритетбанк,
Потребительский кредит

20% (-5%)

до 60 мес., до 5000 руб.;

99,29, 92,24

Технобанк, "Обыкновенный кредит Лайт"

18% (-2%)

до 12 мес., до 4000 руб.;

98,33, 97,50

Цептер Банк,
«На удачу»

22%

до 36 мес., до 5000 руб.;

101,67, 119,67

Альфа-Банк,
Потребительский кредит

0,1% в первый месяц, 30,9% и 33,9% (-1,1%) в зависимости от срока

или 27,9% (-1,1%) для срока от 24 до 60 мес. и суммы свыше 2500 рублей

до 72 мес., до 30 000 руб.;

99,42, 193,04

Банк БелВЭБ,
«Спрынтар»

15−18%

до 48 мес., до 10 000 руб.;

90,73, 88,76

Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный»

25 (-3%)

до 12 мес., до 5 000 руб.;

95,04, 140,48

Банк «Решение» (Трастбанк),
«Подаркам быть»

10% первые 2 месяца, потом 22%

до 48 мес., до 7000 руб.;

56,62*, 216,32

Беларусбанк,
Потребительский кредит

от 16% — 20% (- 4−7%) (в зависимости от срока)

до 60 мес., не ограничена;

104,24, 93,32

Белинвестбанк,
«Личный выбор»

16,5% — 18%

(- 5,7−6%)

до 60 мес., до 10 000 руб.;

104.24, 82,63

БПС-Сбербанк,
«Пора действовать»

20,5%

до 60 мес., до 6 000 руб.;

92,87, 114,44

БТА Банк,
«БТА.Деньги»

20% (- 10−12%)

до 60 мес., до 10 000 руб.;

26,50* (на 5 лет), 590

Франсабанк,
«Возможно все»

20% (- 3−5%)

до 84 мес., до 10000 руб.;

92.63, 111.56

Уточним, что для БТА Банка расчет производился на сумму 1000 рублей (10 миллионов неденоминированных рублей), но на срок 60 месяцев. Для Банка «Решение» расчет производился на срок 24 месяца, а для Франсабанка — на 13 месяцев, так как это минимальные сроки для выбранных продуктов. Общую переплату по кредиту БТА банка специалисты смогут рассчитать только после обращения клиента в центр банковских услуг. Мы приводим свои ориентировочные расчеты.

Выбрать подходящий кредит в банках Беларуси:

Читайте также
Как уменьшить переплаты по старым кредитам? Обзор предложений банков по рефинансированию долга
Как пользоваться деньгами банка почти бесплатно: обзор кредитных карт с грейс-периодом
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, как за последний месяц изменились кредиты наличными.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Мингорисполком разрешил День Воли, Шорец - «запретил»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика