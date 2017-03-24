Банки за последний месяц заметно изменили предложения по кредитам наличными. FINANCE.TUT.BY посмотрел кредиты с «прозрачными» условиями. Они не предполагают обязательные страховки, скрытые комиссии, для них также не требуются поручители и дополнительное обеспечение.

Главные выводы, которые мы сделали:

Уточним, что для БТА Банка расчет производился на сумму 1000 рублей (10 миллионов неденоминированных рублей), но на срок 60 месяцев. Для Банка «Решение» расчет производился на срок 24 месяца, а для Франсабанка — на 13 месяцев, так как это минимальные сроки для выбранных продуктов. Общую переплату по кредиту БТА банка специалисты смогут рассчитать только после обращения клиента в центр банковских услуг. Мы приводим свои ориентировочные расчеты.