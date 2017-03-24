Банки за последний месяц заметно изменили предложения по кредитам наличными. FINANCE.TUT.BY посмотрел кредиты с «прозрачными» условиями. Они не предполагают обязательные страховки, скрытые комиссии, для них также не требуются поручители и дополнительное обеспечение.
Главные выводы, которые мы сделали:
Сейчас практически все банки предлагают кредиты со ставкой до 20%. В целом же по рынку ставки составляют от 15 до 45%.
МТБанк переконфигурировал свой кредит «Проще Простого». Сейчас есть возможность оформить кредит на 12 месяцев под ставку 19%, что на 9% дешевле существовавшего ранее предложения.
БТА Банк тоже внес изменения в свои продукты. Кроме ощутимого снижения ставок на 10−12%, для кредита «БТА.Краткосрочный» сейчас остался только один срок — 6 месяцев. Ранее для этого продукта были доступны сроки 6, 12 и 18 месяцев.
Белорусский народный банк тоже сделал значительное снижение ставок по своим продуктам — минус 9%.
Альфа-Банк внес небольшие коррективы в свой продукт, но основная логика разделения ставок в зависимости от срока и суммы продолжает действовать, как и специальное предложение сниженной до 0,1% ставки в первый месяц.
Беларусбанк сейчас ограничивает максимальную сумму кредита только платежеспособностью клиента.
Альфа-Банк может предложить максимальную сумму в размере 30 000 рублей, что является одним из лучших предложений на рынке. Достаточно большую суммы могут предложить и МТБанк, Банк Москва-Минск — 15 000 рублей.
Самый выгодный ежемесячный платеж для кредита на 1 000 рублей на 12 месяцев по-прежнему предлагает Банк БелВЭБ — 90,73 рубля. А вот Белинвестбанк предлагает самую маленькую переплату — 82,63 рублей.
Банк, кредит
Текущая процентная ставка (в скобках указана информация об изменениях)
Срок кредита, максимальная сумма;
максимальный ежемесячный платеж, переплата по кредиту (для варианта 1000 рублей на 12 месяцев)
Банк Москва-Минск, «на ЛИЧНОЕ»
20% (-4%)
до 48 мес., до 15 000 руб.;
92.63, 111.56
Белорусский Народный Банк, "Оранжевая мечта"
18% (-9%)
до 36 мес., до 10 000 руб.;
91,68, 100,16
Идея Банк,
«Простой»
45%
до 36 мес., до 10 000 руб.;
105,1, 260,15
МТБанк,
«Проще простого»
19% (-6−13%)
до 12 мес., до 15 000 руб.;
92,16, 105,92
Паритетбанк,
Потребительский кредит
20% (-5%)
до 60 мес., до 5000 руб.;
99,29, 92,24
Технобанк, "Обыкновенный кредит Лайт"
18% (-2%)
до 12 мес., до 4000 руб.;
98,33, 97,50
Цептер Банк,
«На удачу»
22%
до 36 мес., до 5000 руб.;
101,67, 119,67
Альфа-Банк,
Потребительский кредит
0,1% в первый месяц, 30,9% и 33,9% (-1,1%) в зависимости от срока
или 27,9% (-1,1%) для срока от 24 до 60 мес. и суммы свыше 2500 рублей
до 72 мес., до 30 000 руб.;
99,42, 193,04
Банк БелВЭБ,
«Спрынтар»
15−18%
до 48 мес., до 10 000 руб.;
90,73, 88,76
Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный»
25 (-3%)
до 12 мес., до 5 000 руб.;
95,04, 140,48
Банк «Решение» (Трастбанк),
«Подаркам быть»
10% первые 2 месяца, потом 22%
до 48 мес., до 7000 руб.;
56,62*, 216,32
Беларусбанк,
Потребительский кредит
от 16% — 20% (- 4−7%) (в зависимости от срока)
до 60 мес., не ограничена;
104,24, 93,32
Белинвестбанк,
«Личный выбор»
16,5% — 18%
(- 5,7−6%)
до 60 мес., до 10 000 руб.;
104.24, 82,63
БПС-Сбербанк,
«Пора действовать»
20,5%
до 60 мес., до 6 000 руб.;
92,87, 114,44
БТА Банк,
«БТА.Деньги»
20% (- 10−12%)
до 60 мес., до 10 000 руб.;
26,50* (на 5 лет), 590
Франсабанк,
«Возможно все»
20% (- 3−5%)
до 84 мес., до 10000 руб.;
92.63, 111.56
Уточним, что для БТА Банка расчет производился на сумму 1000 рублей (10 миллионов неденоминированных рублей), но на срок 60 месяцев. Для Банка «Решение» расчет производился на срок 24 месяца, а для Франсабанка — на 13 месяцев, так как это минимальные сроки для выбранных продуктов. Общую переплату по кредиту БТА банка специалисты смогут рассчитать только после обращения клиента в центр банковских услуг. Мы приводим свои ориентировочные расчеты.
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