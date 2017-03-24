В промозглый день суп-пюре из шампиньонов заменит вам обед или ужин, поскольку суп сытный и плотный, а еще хорошо согреет.

Нам понадобится:

Шампиньоны — 500 г

Лук — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Молоко — 1 литр

Сливки — 100 мл

Сливочное масло — 25 г

Мука — 20 г

Вода — 250 мл

Соль, перец — по вкусу

Молотый мускатный орех — щепотка

Петрушка или укроп — для украшения



© Sputnik / Людмила Янковская Французский крем-суп из шампиньонов

Шампиньоны промываем и нарезаем ломтиками. Лук и чеснок чистим и тоже нарезаем не очень крупно.



© Sputnik / Людмила Янковская Французский крем-суп из шампиньонов

Разогреваем в сковороде с глубоким дном 10 г сливочного масла, пассеруем в нем лук, чеснок, выкладываем шампиньоны и продолжаем, пока будет выпариваться сок. Следим, чтобы лук и грибы не меняли цвет, солим и перчим.



© Sputnik / Людмила Янковская Французский крем-суп из шампиньонов

Тем временем на дне кастрюли с глубоким дном растопим столовую ложку сливочного масла, добавляем муку и готовим, энергично помешивая, в течение нескольких минут.



© Sputnik / Людмила Янковская Французский крем-суп из шампиньонов

Медленно вливаем воду в муку и продолжаем размешивать, пока у нас не получится такая густая масса, как на фото.



© Sputnik / Людмила Янковская Французский крем-суп из шампиньонов

Медленно вливаем молоко и воду, и, не переставая помешивать, готовим, пока белый соус, а это именно он, не начнет закипать. Добавляем соль, перец и мускатный орех. Прокипятим еще минутку, постоянно перемешивая, чтобы соус не пригорал.



© Sputnik / Людмила Янковская Французский крем-суп из шампиньонов

Теперь отложим небольшое количество нарезанных ломтиками шампиньонов для украшения, а остальные отправляем в кастрюлю к соусу. Все так же, не переставая перемешивать, доводим массу до кипения и провариваем несколько минут.



© Sputnik / Марина Серебрякова Французский крем-суп из шампиньонов

Теперь займемся пюре. С помощью блендера измельчаем и взбиваем массу до однородного состояния. Добавляем в пюре сливки, перемешиваем и прогреваем немного массу, чтобы сливки смешались с пюре.



© Sputnik / Людмила Янковская Французский крем-суп из шампиньонов

Готовый суп раскладываем по тарелкам, украшаем ломтиками грибов и зеленью. Остывший суп-пюре можно разогревать, разбавив его молоком или кипяченой водой.



© Sputnik / Людмила Янковская Французский крем-суп из шампиньонов

Приятного аппетита!