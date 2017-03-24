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Французский крем-суп из шампиньонов

25.03.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В промозглый день суп-пюре из шампиньонов заменит вам обед или ужин, поскольку суп сытный и плотный, а еще хорошо согреет.

Нам понадобится:

  • Шампиньоны — 500 г
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Молоко — 1 литр
  • Сливки — 100 мл
  • Сливочное масло — 25 г
  • Мука — 20 г
  • Вода — 250 мл
  • Соль, перец — по вкусу
  • Молотый мускатный орех — щепотка
  • Петрушка или укроп — для украшения
Французский крем-суп из шампиньонов
© Sputnik / Людмила Янковская
Французский крем-суп из шампиньонов

Шампиньоны промываем и нарезаем ломтиками. Лук и чеснок чистим и тоже нарезаем не очень крупно.

Французский крем-суп из шампиньонов
© Sputnik / Людмила Янковская
Французский крем-суп из шампиньонов

Разогреваем в сковороде с глубоким дном 10 г сливочного масла, пассеруем в нем лук, чеснок, выкладываем шампиньоны и продолжаем, пока будет выпариваться сок. Следим, чтобы лук и грибы не меняли цвет, солим и перчим.

Французский крем-суп из шампиньонов
© Sputnik / Людмила Янковская
Французский крем-суп из шампиньонов

Тем временем на дне кастрюли с глубоким дном растопим столовую ложку сливочного масла, добавляем муку и готовим, энергично помешивая, в течение нескольких минут.

Французский крем-суп из шампиньонов
© Sputnik / Людмила Янковская
Французский крем-суп из шампиньонов

Медленно вливаем воду в муку и продолжаем размешивать, пока у нас не получится такая густая масса, как на фото.

Французский крем-суп из шампиньонов
© Sputnik / Людмила Янковская
Французский крем-суп из шампиньонов

Медленно вливаем молоко и воду, и, не переставая помешивать, готовим, пока белый соус, а это именно он, не начнет закипать. Добавляем соль, перец и мускатный орех. Прокипятим еще минутку, постоянно перемешивая, чтобы соус не пригорал.

Французский крем-суп из шампиньонов
© Sputnik / Людмила Янковская
Французский крем-суп из шампиньонов

Теперь отложим небольшое количество нарезанных ломтиками шампиньонов для украшения, а остальные отправляем в кастрюлю к соусу. Все так же, не переставая перемешивать, доводим массу до кипения и провариваем несколько минут.

Французский крем-суп из шампиньонов
© Sputnik / Марина Серебрякова
Французский крем-суп из шампиньонов

Теперь займемся пюре. С помощью блендера измельчаем и взбиваем массу до однородного состояния. Добавляем в пюре сливки, перемешиваем и прогреваем немного массу, чтобы сливки смешались с пюре.

Французский крем-суп из шампиньонов
© Sputnik / Людмила Янковская
Французский крем-суп из шампиньонов

Готовый суп раскладываем по тарелкам, украшаем ломтиками грибов и зеленью. Остывший суп-пюре можно разогревать, разбавив его молоком или кипяченой водой.

Французский крем-суп из шампиньонов
© Sputnik / Людмила Янковская
Французский крем-суп из шампиньонов

Приятного аппетита!

 
 
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Крем-суп из шампиньонов – классика французской кухни. Освоив метод его приготовления, вы сможете видоизменять рецептуру по своему вкусу.

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