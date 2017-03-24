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Французский крем-суп из шампиньонов
25.03.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь
В промозглый день суп-пюре из шампиньонов заменит вам обед или ужин, поскольку суп сытный и плотный, а еще хорошо согреет.
Нам понадобится:
© Sputnik / Людмила Янковская
Французский крем-суп из шампиньонов
Шампиньоны промываем и нарезаем ломтиками. Лук и чеснок чистим и тоже нарезаем не очень крупно.
© Sputnik / Людмила Янковская
Французский крем-суп из шампиньонов
Разогреваем в сковороде с глубоким дном 10 г сливочного масла, пассеруем в нем лук, чеснок, выкладываем шампиньоны и продолжаем, пока будет выпариваться сок. Следим, чтобы лук и грибы не меняли цвет, солим и перчим.
© Sputnik / Людмила Янковская
Французский крем-суп из шампиньонов
Тем временем на дне кастрюли с глубоким дном растопим столовую ложку сливочного масла, добавляем муку и готовим, энергично помешивая, в течение нескольких минут.
© Sputnik / Людмила Янковская
Французский крем-суп из шампиньонов
Медленно вливаем воду в муку и продолжаем размешивать, пока у нас не получится такая густая масса, как на фото.
© Sputnik / Людмила Янковская
Французский крем-суп из шампиньонов
Медленно вливаем молоко и воду, и, не переставая помешивать, готовим, пока белый соус, а это именно он, не начнет закипать. Добавляем соль, перец и мускатный орех. Прокипятим еще минутку, постоянно перемешивая, чтобы соус не пригорал.
© Sputnik / Людмила Янковская
Французский крем-суп из шампиньонов
Теперь отложим небольшое количество нарезанных ломтиками шампиньонов для украшения, а остальные отправляем в кастрюлю к соусу. Все так же, не переставая перемешивать, доводим массу до кипения и провариваем несколько минут.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Французский крем-суп из шампиньонов
Теперь займемся пюре. С помощью блендера измельчаем и взбиваем массу до однородного состояния. Добавляем в пюре сливки, перемешиваем и прогреваем немного массу, чтобы сливки смешались с пюре.
© Sputnik / Людмила Янковская
Французский крем-суп из шампиньонов
Готовый суп раскладываем по тарелкам, украшаем ломтиками грибов и зеленью. Остывший суп-пюре можно разогревать, разбавив его молоком или кипяченой водой.
© Sputnik / Людмила Янковская
Французский крем-суп из шампиньонов
Приятного аппетита!
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Крем-суп из шампиньонов – классика французской кухни. Освоив метод его приготовления, вы сможете видоизменять рецептуру по своему вкусу.
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