В обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете попытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия. Сегодня стартует розыгрыш билетов на концерт «Би-2» , который состоится в «Минск-Арене» 2 апреля. Участие в розыгрыше продлится до 31 марта.

Для участия в розыгрыше билетов на концерт «Би-2» вам необходимо: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».





Российская группа с белорусскими корнями «Би-2» представила публике новую Минск шоу The best of">концертную программу The best of, с которой отправилась в тур по городам России. На очереди — выступления в Америке и, конечно, в столице Беларуси. Белорусский зритель сможет увидеть новое шоу 2 апреля на сцене «Минск-Арены».

Что: концерт «Би-2» Когда: 2 апреля 2017 года, 19.00. Где: «Минск-Арена». ПОДРОБНОСТИ КОНЦЕРТА И БИЛЕТЫ

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом! Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно будет посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов»!

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.