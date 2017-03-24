У фитнес-блогера Кати Ильиных около 180 тысяч подписчиков. Популярность Екатерины объясняется тем, что она рассказывает об эффективных упражнениях и простых рецептах. А главное обещает похудение всего за месяц без страданий у пустой тарелки. Публикуем то, что показалось нам действительно полезным!





Быстрое похудение: упражнение «свечка»

«Упражнение настолько быстро сжигает жир, — пишет Катерина. — Что похудеть можно даже чересчур, если вы и без того субтильны. Поэтому, прежде чем приступать к быстрому похудению, оцените объективно себя в зеркале и подумайте, нужно ли вам это».

Используя мат, ложимся на спину. Тело идеально прямое, как струна.

Отрываем поясницу вместе с ногами. Под спину в качестве опоры для новичков можно подставить руки. Либо делать это без рук. Ноги и спина поднимаются вверх. Мы стоим на лопатках. Носки тянем от себя, колени вытянуты. Тело сильное и напряженное. Мы задерживаемся в таком положении на 1 минуту и медленно опускаемся на пол.

Повторяя такое упражнение каждый день на голодный желудок, похудение мы заметим уже через две недели.

Правильное отжимание: упражнение на все группы мышц





Цель: укрепить все мышцы тела. Особое внимание груди, спине, шее, рукам, прессу.

Встаем на колени и ладони. Тело образует одну прямую линию от головы до колен. Бедра не опущены и не подняты вверх. Живот втянут. Смотрим вперед перед собой. Шея прямая.

На вдохе сгибаем локти, опускаясь грудью почти до пола. Тело прямое. На выдохе отталкиваемся вверх, выпрямляя руки. Всегда смотрим вперед и контролируем положение тела.

Сделали 10 раз.

Садимся на стопы. Делаем глубокий вдох носом и встаем на колени, руки тянутся вверх. Глубокий выдох через рот — «бросаем» руки на пол, опускаемся на стопы. Выполняем три таких дыхания.

Вновь повторяем отжимание.

Начните с 10 раз. И каждый раз увеличивайте ещё на 10. По 100 таких отжиманий каждое утро, а затем контрастный душ — и вскоре вы получите идеальные живот, грудь, руки, здоровые спину и шею.

Планка: упражнение на все группы мышц

Поистине волшебное упражнение, которое прорабатывает все группы мышц одновременно. Подсушивает тело, придавая ему атлетичный силуэт.

Встаем на пол — упор на ладони и ступни. Тело натянуто как струна, создавая одну прямую линию. Следите за шеей, она вытянута вместе с телом; смотрим прямо перед собой, не прижимая подбородок к груди. Задерживаемся в таком положении минуту.

Затем, не «бросая» тело, спокойно опускаем колени на пол. Тело по-прежнему — одна прямая линия. Таз не провисает и не поднят вверх. Несмотря на то что мы упростили упражнение, оно по-прежнему работает.

И вновь отрываем колени от пола, держим планку еще минуту.

Аккуратно сгибая руки в локтях, опускаемся на пол.

Я советую делать такую планку каждый день либо через день".

На фото ниже — упражнение «Свечка» (слева) и еще несколько разновидностей планки (справа).



