Минтруда предлагает ввести страховки от безработицы, чтобы потерявшие работу белорусы полгода могли получать 60% от своей зарплаты. В переходный период хотят повысить пособие по безработице до бюджета прожиточного минимума. FINANCE.TUT.BY разбирался в нюансах страхования от безработицы.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Какие страховки от безработицы предлагают белорусам

В начале февраля Минтруда направило в Совмин предложения по страховой системе. Средний размер страховки по безработице, как ожидается, составит 60% от средней зарплаты работника. Получать ее можно будет 26 календарных недель (70% средней зарплаты работника за первые 13 календарных недель и 50% — за последующие 13 календарных недель). Ежемесячный взнос составит 0,5% от фонда оплаты труда. При этом сумму рекомендуют делить поровну между нанимателем и работником.

— Администрировать этот страховой фонд мы предлагаем ФСЗН, поскольку, по большому счету, он этим и занимается. Только там будет выделен «отдельный карман» для страховых денег, — говорит начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун. — Многие высказывают опасения: а вдруг этот фонд будет использоваться для других целей? Нет, это будут исключительно целевые деньги на выплату пособий по безработице.

Минтруда предлагает ввести переходный этап, пока не появятся страховки от безработицы. Так, ведомство выступает за увеличение пособия по безработице до бюджета прожиточного минимума уволенным из-за сокращения численности или штата работников и до 50% БПМ работникам, уволенным по уважительным причинам. Такая система, по задумке Минтруда, будет действовать до запуска системы страхования от безработицы. Олег Токун уточняет, что, «по предварительным расчетам, полгода достаточно».

Если правительство одобрит предложение Минтруда, система страхования от безработицы может заработать уже во второй половине 2018 года. «Но это очень оптимистичный вариант», — отмечает Олег Токун.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Эксперты: ввести систему страхования от безработицы будет сложно

— То, что в какой-то момент придется переходить к страхованию от безработицы, было понятно давно. И хорошо, что о ней начали говорить, — считает научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Мария Акулова. — Но в тяжелой экономической ситуации ввести систему страхования от безработицы будет достаточно сложно.

По мнению эксперта, для этого нужна экономическая стабильность, низкий уровень инфляции, иначе существует высокий риск обесценивания отчислений. А за полгода накопить необходимую сумму отчислений для работы страхового фонда явно не получится, считает Мария Акулова. «Даже если брать международный опыт, необходимо как минимум несколько лет», — уточняет эксперт.

По ее мнению, при такой высокой сумме выплат может снизиться мотивация к труду.

— Вопрос и в том, насколько государство готово проводить реформирование госпредприятий, где есть избыточная занятость. Будет ли достаточно средств на счетах для выплаты пособия по безработице? Есть большой риск того, что придется брать средства из бюджета или производить кросс-субсидирование, когда одни секторы спонсируют другие, — говорит Мария Акулова.

Академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Екатерина Борнукова задается вопросом, хватит ли в бюджете денег на увеличенные пособия и страховки. По мнению эксперта, выплаты в размере БПМ необходимо оставить как пособие после окончания шести страховых месяцев безработицы. Кроме того, Екатерина Борнукова отмечает риски долгосрочной безработицы.

— Наш закон по занятости достаточно жесткий и не позволит полгода получать пособие просто так, не предпринимая никаких попыток к трудоустройству, — парирует Олег Токун. — Напомню, что если человек дважды откажется от предложенной работы, его снимут с учета.

Представитель Минтруда уточняет, что изменения и дополнения в существующий закон о занятости были приняты в прошлом году и пока необходимости в его ужесточении нет.

По официальным данным, в прошлом году фактически безработных оказалось 5,8% от экономически активного населения. Эксперты выражали опасение, что ради 60% былой зарплаты все они зарегистрируются в службе занятости.

— Мы просчитывали разные варианты, — успокаивает Олег Токун. — Все 5,8% безработных к нам не придут, поскольку в этой цифре существенная доля тех, кто в процессе перехода с одной работы на другую, или уволенных по виновным основаниям, то есть без права на пособие по безработице.

Олег Токун не считает, что введение системы страхования от безработицы станет нагрузкой для бюджета, поскольку речь идет «исключительно о страховых средствах работника и нанимателя».

— Но в конце концов, это всего лишь предложения, которые наверняка будут еще обсуждаться и могут быть пересмотрены, — напоминает Олег Токун.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как система страхования от безработицы работает в других странах

— Единой системы, которую можно было бы подсмотреть в какой-то стране, нет. Но в первую очередь мы ориентировались на опыт развитых европейских стран: Франция, Германия, — поясняет Олег Токун.

На сегодня около 70 стран ввели страховки по безработице. Как правило, обязательное страхование касается всех наемных работников, однако некоторые страны исключают госслужащих и домашних работников (Аргентина, Таиланд, Чили, Япония). В то время как в других странах существует возможность добровольного страхования для самозанятого населения (Германия, Дания, Корея, Монголия).

В среднем установленный срок предыдущей трудовой деятельности, который дает право на получение пособия, не превышает 12 календарных месяцев. Например, в Германии, Италии и Швейцарии это 12 месяцев непрерывной трудовой деятельности и выплата взносов за 12 месяцев из 24-х. В Чили, Японии, Корее этот период составляет 6 месяцев, а во Франции всего 4 месяца работы и выплаты взносов из последних 28 месяцев.

В большинстве стран размер выплачиваемого пособия определяется уровнем среднего заработка, который был до того, как человек стал безработным. Период, за который рассчитывается средний заработок, может составлять год (Франция, Чили), 5−6 месяцев (Канада, Аргентина, Япония), 3 месяца (Монголия, Дания) или даже месяц (Бельгия).

Начальная ставка возмещения в большинстве стран составляет порядка 50% от предыдущего заработка (Аргентина, Корея, Эстония, США), однако может быть и выше (Германия, Франция) и даже достигать 90% (Дания). При этом многие страны используют понижающуюся со временем ставку возмещения (Аргентина, Чили, Швеция, Эстония).

Минимальная длительность периода выплаты в одних странах составляет лишь 3 месяца (Бразилия, Монголия, Канада), в других странах — 6 месяцев (Германия, Италия), а в некоторых — не менее 1−2 лет (Дания, Швеция). Период предоставления пособия по безработице часто зависит от возраста безработного. Например, в Германии это до 15 месяцев для работников старше 50 лет, до 18 месяцев для работников старше 55 лет и до 24 месяцев для работников старше 58 лет.

Мария Акулова рекомендует обратить внимание на опыт Чили , где государство покрывает лишь часть страховки от безработицы, а остальная сумма формируется из собственных накоплений населения. Работники обязаны перечислять ежемесячные взносы на индивидуальные сберегательные счета. Доступ к ним они получают, если теряют работу и выполняют определенные условия. Например, активно ищут новую работу.