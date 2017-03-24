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В Беларуси отмечается День Воли

25.03.2017 09:28 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси отмечается День Воли

фото BBC.com

25 марта — День Воли. В этот день в 1918 году в Минске была провозглашена государственная независимость Белорусской Народной Республики (БНР).

Белорусы на Родине и за рубежом традиционно празднуют эту дату митингами и шествиями под национальными бело-красно-белыми флагами. Официально эта дата в Беларуси не отмечается, пишет "Еврорадио".

День Воли праздновали тайно в БССР, открыто — в Западной Беларуси и за рубежом. Традиция публичного празднования 25 марта возродилась в Беларуси в период Возрождения в конце 1980-х годов.

В этом году минские власти не разрешили уличные акции в столице со сбором людей возле Академии наук и в Киевском парке. На площади Бангалор заявители праздновать День Воли не захотели. В субботу в центре столицы ожидается массовый сбор людей. Накануне 25 марта по Беларуси прошла волна задержаний и судов, за решетку попали сотни людей.

 
Теги: Минск
 
 
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25 марта — День Воли. В этот день в 1918 году в Минске была провозглашена государственная независимость Белорусской Народной Республики (БНР).

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