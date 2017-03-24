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Задержан Владимир Некляев
В Бресте в ночь с 24 на 25 марта был задержан поэт Владимир Некляев. Он возвращался из Варшавы.
Один из лидеров Белорусского национального конгресса успел сообщить, что его задерживают агентству БелаПАН по телефону, а с 3 часов ночи выйти с ним на связь стало невозможно.
Как сообщил на своей странице в социальной сети директор агенства Алесь Липай, Некляев возвращался из Варшавы, где принимал участие в обсуждении белорусского вопроса с польскими политиками.
По информации портала TUT.by, Некляев должен был лететь из Варшавы самолетом вечером 24 марта, в аэропорту его ждал ОМОН и сотрудники в штатском. Рейсом из Варшавы в Минск вернулся правозащитник Алесь Беляцкий и депутат Анна Канопацкая.
Владимир Некляев - бывший кандидат в президенты на выборах 2010 года, бывший политический заключенный, вместе с Николаем Статкевичем входит в Белорусский национальный конгресс, который взял на себя организацию акции День Воли в Минске 25 марта. Власти города, ее, напомним, запретили, так как иные
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В Бресте в ночь с 24 на 25 марта был задержан поэт Владимир Некляев. Он возвращался из Варшавы.
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