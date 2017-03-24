В Бресте в ночь с 24 на 25 марта был задержан поэт Владимир Некляев. Он возвращался из Варшавы.

Один из лидеров Белорусского национального конгресса успел сообщить, что его задерживают агентству БелаПАН по телефону, а с 3 часов ночи выйти с ним на связь стало невозможно.

Как сообщил на своей странице в социальной сети директор агенства Алесь Липай, Некляев возвращался из Варшавы, где принимал участие в обсуждении белорусского вопроса с польскими политиками.

По информации портала TUT.by, Некляев должен был лететь из Варшавы самолетом вечером 24 марта, в аэропорту его ждал ОМОН и сотрудники в штатском. Рейсом из Варшавы в Минск вернулся правозащитник Алесь Беляцкий и депутат Анна Канопацкая.