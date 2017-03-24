В инстаграме не сидит разве что ленивый. Многие просто коротают время (иногда, кстати, рабочее): листают фото, лайкают и оставляют комментарии. Но соцсети — это еще и источник дохода, причем весьма солидного. Правда, заработать на соцсетях удается не всем.

Есть ли в Беларуси девушки, которые обогатились за счет инстаграма? Да!

Так, предприимчивая insta-модель из Гомеля Нина Сереброва снялась для элитного бренда Philipp Plein. Нет, у нее нет модельного роста и устрашающей худобы. Она любит носить кроссовки и делать фото для инстаграма, где у нее более 2 миллионов подписчиков. Нина уже несколько лет зарабатывает благодаря ежедневным фото и при этом много путешествует.





Кто бы мог подумать, что обычная школьница с сине-фиолетовыми волосами может стать одной из самых популярных девушек Беларуси, ведь в инстаграм она, по большому счету, пришла от нечего делать: в сеть выкладывала стандартные фото и публикации с коротким текстом под ними. Постепенно их начали замечать разнообразные паблики в инстаграме, и именно с этого момента необычная «карьера» белоруски дала старт. Если раньше девушка неторопливо выкладывала очередной пост за чашкой кофе, то теперь она штампует публикации по графику. «Напряженному графику,» — уточняет Нина.





Кстати, не так давно девушку пригласили на съемки элитного бренда Philipp Plein. Открыв электронную почту и увидев заветное приглашение, девушка нисколько не сомневалась. Собрав лучшие купальники в чемоданчик, Нина улетела в Милан в один из самых шикарных отелей навстречу предложению мечты. Почему выбрали именно белоруску, Нина не стала выяснять, однако количество фолловеров сыграло не последнюю роль.





Покорить одно из самых популярных приложений удалось еще несколько десяткам белорусок.

Одна из мегапопулярных — «ekaterinakoba». Это медийная личность, фотомодель и телеведущая. На загорелую славянку любят заглядываться и зарубежные подписчики — профиль Кати напоминает фрагменты жизни «Барби». Селфи с идеальным макияжем, упругое тело, кадры со съемок и фото в шикарных нарядах не могут не привлекать почти 450 000 подписчиков. Белорусская фотомодель вот уже несколько лет показывает самые яркие моменты своих будней и делится впечатлениями из путешествий — такая вот работа.





«Зарегистрировалась по совету сестры без какой-либо цели и начала добавлять обычные моменты из своей жизни. Через годик-два популярность аккаунта начала набирать неожиданные обороты!» — рассказывает о своем инстаграме Екатерина Коба.





Инстаслава нашла и Оксану Невеселую, известную в сети как «o_neveselaya». Девушка рассказывает, что решила завести аккаунт ради воспоминаний, которые интересно будет просмотреть спустя несколько лет, и признается, что уже через месяц страница стала очень популярной. Сегодня у белоруски 664 000 подписчиков.





Еще одна блогерша из Минска «makoova» за год приобрела более 120 000 фолловеров за счет публикаций фотографий из путешествий. Евгения радует своих подписчиков подтянутым телом, селфи, романтичными фотографиями на берегу голубого океана и, конечно же, картинками с едой.





Кто же такие инстадевочки «ninaserebrova», «ekaterinakoba», «o_neveselaya» и «makoova» и каковы слагаемые их успеха? Это роскошная фигура, шикарные наряды, отдых, путешествия и пляж… В общем, то, что может вызывать и восторг, и зависть. Идеальная жизнь, за которой пристально следит огромная армия поклонников и недоброжелателей.





Правда, отметить предпочтения аудитории все же возможно. Как рассказывают сами девушки, их подписчики любят селфи и максимально естественные кадры из повседневной жизни, эдакие посты «лайфстайл».

Достаточная откровенность при отсутствии пошлости — главные составляющие успеха красавиц из Беларуси. Как результат — женщины стремятся быть похожими на девушку-мечту и активно следят за её идеальной жизнью (ведь не все понимают, что реальная жизнь и жизнь в социальных сетях сильно отличаются), а вот мужчины не скупятся на комментарии, которые никак нельзя назвать этичными. Нина Сереброва отмечает, что в её случае муж занимается всеми переписками, и даже назойливым арабским шейхам отказывает именно он.

Неужели достаточно быть симпатягой, зарегистрированной в инстаграме, чтобы зарабатывать?

Девушки отмечают, что инстаграм-модели пользуются сегодня особым спросом по одной простой причине: они могут совершенно ненавязчиво разрекламировать любой продукт у себя на странице. И получат за это сумасшедшие суммы, от которых у среднестатистического белоруса разорвется сердце.





«Будьте индивидуальны, интересны и вдохновляйте людей чем-то полезным!» — предлагает Екатерина Коба. Нина Сереброва уверяет, что необходимо быть максимально честным со своей публикой, а также делать хорошие актуальные фото и учиться правильно их обрабатывать. Евгения «makoova» предлагает новичкам заниматься тем, что любишь, и всегда оставаться собой. Оксана Невеселая, между тем, призывает не обращать внимания на цифры в инстаграме, а получать хорошее образование, добиваться успеха в спорте и находить любимую работу. Думаем, она права!