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Какие сорта белорусского картофеля самые вкусные и урожайные

25.03.2017 10:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Какой сорт картофеля выбрать, чтобы давал хороший урожай, был вкусным, хорошо хранился и не был подвержен болезням? Эти вопросы задают себе все дачники накануне дачного сезона.

Sputnik попросил специалиста рассказать, какие сорта картофеля белорусской селекции лучше выбирать, чтобы всегда быть с хорошим урожаем.

По словам заведующей лабораторией биохимической оценки картофеля Людмилы Козловой, для того, чтобы понять, какой именно сорт хорошо растет на почве вашего участка, лучше попробовать выращивать сразу несколько сортов разных сроков созревания. Но стоит учесть, что ранние сорта хороши для того, чтобы их кушать летом, они имеют отличные вкусовые качества но не отличаются повышенной лежкостью, то вот на зиму луче запасать среднепоздние сорта.

Самым любимым в Беларуси сортом, по словам ученой, можно назвать среднеспелый сорт "Скарб".  Эти желтые клубни стали настоящим "скарбом" для многих хозяйств и частных подворий, поскольку у этого сорта картофеля отличный вкус, он дает хороший урожай и мало подвержен различным болезням картофеля.

А среднеранний сорт "Бриз", который также вывели белорусские селекционеры, полюбился и дачникам и аграриям за высокую урожайность — у него очень крупные клубни и под одним кустом бывает до 15 клубней.

О том, какие новинки белоруской селекции стоит протестировать у себя на дачном или приусадебном участке — смотрите в видеосюжете Sputnik.

 
 
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Специалист института овощеводства НАН Беларуси рассказала, какие сорта картофеля белорусской селекции лучше выбирать для дач и подсобных хозяйств, а также, как...

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