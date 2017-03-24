Садоводы и огородники, у которых начинается дачный сезон, сейчас активно закупаются семенами. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как цены на семена овощей и цветов отличаются в магазинах, на рынках и интернет-площадках.



Фото: Герман Сачук, TUT.BY

В специализированных магазинах

В магазинах «Минсксортсемовощ» томаты гибридных сортов продают от 46 копеек за пакетик. К примеру, сорта «Прима дона», «Семь сорок», «Салтан» стоят как раз 46 копеек (за 15 семян). Сорта «Полфаст», «Полбиг» (по 10 штук) обойдутся в 50 копеек, «Торбей» (10 штук) — 70 копеек, а «Фортуна» (5 штук) — 1,06 рубля.

Обычные сорта (не гибриды) томатов стоят в среднем 35 копеек. Такой ценник выставлен на сорта «Ляна», «Приз» (по 0,2 грамма), «Кроха», «Москвич» (по 20 штук).

Перец «Золотистый», «Варяг», «Парнас» стоит 40 копеек за 20 семян, а гибридный «Боярин» — 90 копеек (5 штук). Горох можно купить за 46 копеек за 15 грамм.

Семена фиалок продают за 40 копеек (0,1 грамм), маргариток — за 35 копеек, шток-роз — за 40 копеек (0,15 грамм), астр — за 35 копеек (0,3 грамма).

Семена салатов в среднем продают за 40 копеек за 1 грамм. Килограмм лук-севка стоит от 4,2 до 5,2 рубля. В «Брестсортсемовощ» цены на килограмм лука-севка стартуют от 3,6 рубля, 100 грамм белокочанной ранней капусты «Июньская» обойдутся в 11 рублей, а килограмм универсальной газонной травы — в 18,9 рубля.



Фото: 4gazon.ru

Интернет-магазины

В интернет-магазинах семена астр можно купить в среднем за 50−60 копеек, циннии — за 40−50 копеек, ромашек — за 40 копеек. Георгины обойдутся в 70 копеек, смесь сухоцветов — в 60 копеек.

Упаковку кабачков продают в среднем за 50 копеек, арбуза — за 60 копеек, огурцов и перца — за 40 копеек.

На рынках

На Комаровском рынке пакетик цветов компании «Гавриш» стоит от 60 копеек до 3 рублей. К примеру, петуния «Синий водопад» (10 штук) обойдется в 1,8 рубля. Семена томатов продают от 50 копеек до 1,5 рубля. Голландские семена моркови «Наполи», «Самсон» стоят 80 копеек, огурцы «Амур» и «Артист» — 1,5 рубля (10 штук). Спаржевая фасоль (20 грамм) продается за 1,5 рубля.



Семена цветов на Комаровком рынке

На полоцком колхозном рынке один пакетик семян томатов обойдется от 80 копеек до 1 рубля. Дороже всего стоят семена гибридных сортов.

В магазинах конфиската

Найти семена можно и в магазинах конфиската. К примеру, в Жлобине в магазине торговой сети «Ваш выбор» продают семена моркови «Император» за 37 копеек, а семена астры — 47 копеек. В Борисове можно найти семена огурца «Нежный» за 39 копеек.

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