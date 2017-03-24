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На трассах в направлении Минска дежурят ГАИ и автоматчики. В центр подтянули автозаки
Автомобилисты сообщают, что на трассах в направлении Минска дежурят сотрудники ГАИ и автоматчики — останавливают все машины. Официальных комментариев по усиленной отработке трасс и улиц нет.
В частности, автомобилисты рассказывают, что на М1, М4 и М5 трассе дежурят экипажи ГАИ, с ними — люди с автоматами, стоят ограждения. Сотрудники милиции останавливают все машины, проверяют документы.
В Минске также дежурят сотрудники ГАИ: не только в центре, но и на развязках с минской кольцевой. В район Академии наук подтянуты автозаки.
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Останавливают все машины. Официальных комментариев по усиленной отработке трасс и улиц нет.
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