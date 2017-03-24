Автомобилисты сообщают, что на трассах в направлении Минска дежурят сотрудники ГАИ и автоматчики — останавливают все машины. Официальных комментариев по усиленной отработке трасс и улиц нет.

В частности, автомобилисты рассказывают, что на М1, М4 и М5 трассе дежурят экипажи ГАИ, с ними — люди с автоматами, стоят ограждения. Сотрудники милиции останавливают все машины, проверяют документы.

Подтягивается подкрепление в Минск. 9 утра, МКАД, заезд на пр. Независимости. *видео не мое, скинули читатели. pic.twitter.com/NmUTcn2PaH — Anton Motolko (@Motolko) 24 марта 2017 г.

На гомельской трассе в Дукоре гаи и господа с автоматами в сторону Минска стоят — Серёжа (@Sergei0300) 25 марта 2017 г.

На Могилёвской трассе много гаи, усиленных космонавтами с автоматическим оружием. — Dimitry Wolotko (@absolvo) 25 марта 2017 г.

В Минске также дежурят сотрудники ГАИ: не только в центре, но и на развязках с минской кольцевой. В район Академии наук подтянуты автозаки.

14 автозаков подъехали к Академии наук pic.twitter.com/hGefqtalYO — РБ головного мозга (@belamova) 25 марта 2017 г.