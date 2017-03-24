



Экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова убил служивший в нацгвардии гражданин Украины Павел Паршов, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

При этом он заявил, что Паршов был агентом российских спецслужб, сообщает ВВС .

Геращенко утверждает, что, хотя Паршов официально никогда не выезжал за пределы Украины, на самом деле он тайно перешел через границу с Белоруссией и отправился в Россию, где прошел "курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной ещё во времена сталинского НКВД".

После этого, считает Геращенко, Паршов по заданию российских спецслужб внедрился в национальную гвардию, а через некоторое время уволился из нее. Российская сторона это заявление советника главы украинского МВД пока не прокомментировала.

Экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, в 2016 году бежавший на Украину и выступавший оттуда с разоблачительными заявлениями в адрес российских властей, был убит в четверг днем в центре Киева.

Киллер, застреливший Вороненкова и сам раненный его охранником, скончался в больнице. У него нашли паспорт на имя гражданина Украины, объявленного в розыск за ряд преступлений.

В тот же день генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал две возможных версии причин убийства - это дача Вороненковым показаний по делу экс-президента Виктора Януковича и намерение бывшего депутата расследовать коррупцию в российских госструктурах - в частности, контрабанду через территорию Украины, которой якобы занимались сотрудники ФСБ.

Незадолго до брифинга генпрокурора президент Украины Петр Порошенко прямо назвал убийство Вороненкова "актом государственного терроризма со стороны России". В МИД России в ответ заявили, что слова Порошенко о "российском следе" в убийстве Вороненкова говорят о том, что расследование этого преступления не может быть объективным.

В середине февраля бывший депутат был объявлен Россией в федеральный розыск по делу о мошенничестве. По версии следствия, Вороненков стал организатором мошеннической схемы при продаже здания на Международной улице в Москве, которое принадлежало ООО "Тома".