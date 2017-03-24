﻿ В Крупском районе бесправник на Ford вылетел в кювет и опрокинулся: пострадали три человека. 21.by
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В Крупском районе бесправник на Ford вылетел в кювет и опрокинулся: пострадали три человека

25.03.2017 12:45 — Разное | Tut.by  
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Три человека получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло вечером 23 марта в Крупском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

По предварительной информации, 52-летний житель Борисовского района, не имея права управления, ехал по трассе Красновка — Холопеничи. На 47-м километре дороги мужчина не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель Ford получил множественные ушибы и ссадины и был госпитализирован. Также в аварии пострадали два пассажира — 29-летний мужчина и 36-летняя женщина.

По факту аварии проводится проверка. Известно, что водитель и пассажир на переднем сиденье были пристегнуты ремнями безопасности.

 
 
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Авария произошла вечером 23 марта на 47-м километре трассы Красновка - Холопеничи.

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