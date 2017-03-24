Три человека получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло вечером 23 марта в Крупском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

По предварительной информации, 52-летний житель Борисовского района, не имея права управления, ехал по трассе Красновка — Холопеничи. На 47-м километре дороги мужчина не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель Ford получил множественные ушибы и ссадины и был госпитализирован. Также в аварии пострадали два пассажира — 29-летний мужчина и 36-летняя женщина.

По факту аварии проводится проверка. Известно, что водитель и пассажир на переднем сиденье были пристегнуты ремнями безопасности.