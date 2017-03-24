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Милиция подготовилась ко Дню воли

25.03.2017 13:04 — Разное | Ежедневник  
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Милиция подготовилась ко Дню воли

фото Еврорадио

За несколько часов до начала сбора людей площадка у Академии наук пустая. Рядом с ней ― только несколько сотрудников ГАИ. Въезд на парковку, которая находится напротив НАН, закрыт.

Далее по проспекту в сторону центра города ― большая концентрация милиции в нескольких местах. Колонна автобусов с милиционерами стоит сразу за комплексом зданий БНТУ, на улице Дорошевича, сообщает "Еврорадио".

Возле ЦУМа, по улице Гикало ― колонна из автозаков и тентованные МАЗы. На МАЗах нет номеров. Там же можно видеть броневик. Рядом с автомобилями ― спецназовцы.

Кроме этого, около 11.30 по проспекту в сторону Академии наук проехала колонна автобусов с зашторенными окнами.

Мингорисполком разрешил провести митинг в День воли на площади Бангалор. Организаторы заявили, что власти затянули с ответом, нарушив законодательство. Они призывают людей собираться на площадке у Академии наук.

 
 
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За несколько часов до начала сбора людей площадка у Академии наук пустая. Рядом с ней ― только несколько сотрудников ГАИ. Въезд на парковку, которая находится...

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