

фото Еврорадио

За несколько часов до начала сбора людей площадка у Академии наук пустая. Рядом с ней ― только несколько сотрудников ГАИ. Въезд на парковку, которая находится напротив НАН, закрыт.

Далее по проспекту в сторону центра города ― большая концентрация милиции в нескольких местах. Колонна автобусов с милиционерами стоит сразу за комплексом зданий БНТУ, на улице Дорошевича, сообщает " Еврорадио ".

Возле ЦУМа, по улице Гикало ― колонна из автозаков и тентованные МАЗы. На МАЗах нет номеров. Там же можно видеть броневик. Рядом с автомобилями ― спецназовцы.

Кроме этого, около 11.30 по проспекту в сторону Академии наук проехала колонна автобусов с зашторенными окнами.

Мингорисполком разрешил провести митинг в День воли на площади Бангалор. Организаторы заявили, что власти затянули с ответом, нарушив законодательство. Они призывают людей собираться на площадке у Академии наук.