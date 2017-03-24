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Митингующие в Бишкеке прорываются через оцепление

25.03.2017 13:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Уголовное дело против экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова возбуждено по статьям 227, 341, 113 и 234 (угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия к представителю власти) Уголовного кодекса КР, сообщает Sputnik Кыргызстан

Жапаров обвиняется в организации событий 7 октября 2013 года в Караколе, когда полпреда правительства в Иссык-Кульской области Эмиля Каптагаева насильно поместили в автомашину. По материалам дела, Жапаров финансировал тот митинг.

Экс-депутат был вызван сегодня, 25 марта, в ГКНБ — согласно повестке, он проходит свидетелем по одному из уголовных дел. Жапаров последние годы находился за рубежом. 

В настоящее время Жапаров задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Его сторонники вышли на акцию протеста. Смотрите на видео, как проходит несанкционированный митинг в Бишкеке.

 
 
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В Кыргызстане 25 марта проходит акция протеста сторонников экс-депутата Садыра Жапарова, задержанного на кыргызско-казахской границе.

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