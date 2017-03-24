Уголовное дело против экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова возбуждено по статьям 227, 341, 113 и 234 (угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия к представителю власти) Уголовного кодекса КР, сообщает Sputnik Кыргызстан .

Жапаров обвиняется в организации событий 7 октября 2013 года в Караколе, когда полпреда правительства в Иссык-Кульской области Эмиля Каптагаева насильно поместили в автомашину. По материалам дела, Жапаров финансировал тот митинг.

Экс-депутат был вызван сегодня, 25 марта, в ГКНБ — согласно повестке, он проходит свидетелем по одному из уголовных дел. Жапаров последние годы находился за рубежом.

В настоящее время Жапаров задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Его сторонники вышли на акцию протеста. Смотрите на видео, как проходит несанкционированный митинг в Бишкеке.