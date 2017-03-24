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Поклонный крест установили в мемориальном комплексе "Хатынь"

25.03.2017 13:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мар – Sputnik. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси освятил поклонный крест в мемориальном комплексе "Хатынь", сообщается на сайте БПЦ.

Поклонный крест установили в мемориальном комплексе "Хатынь"
© Sputnik/
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Чин освящения поклонного креста в комплексе был совершен накануне.

Сообщается, что кроме освящения креста митрополит также отслужил заупокойную литию.

"По окончании заупокойной литии владыка Павел поблагодарил всех присутствующих за молитву и обратился ко всем с архипастырским словом", – говорится в сообщении.

Деревня  Хатынь в Минской области была уничтожена 22 марта 1943 года – 149 ее жителей каратели батальона СС "Дирленваген" сожгли заживо. В настоящее время на территории бывшего населенного пункта находится государственный мемориальный комплекс.

 
Теги: Минск
 
 
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Митрополит Павел не только освятил крест, но и отслужил заупокойную литию.

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