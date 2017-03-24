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В офис ПЦ "Весна" ворвался ОМОН

25.03.2017 13:31 — Разное | Ежедневник  
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В офис ПЦ "Весна" ворвался ОМОН

Около 13 часов в офис, где находится общественная приемная незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" ворвались ОМОНовцы.

Около 13 часов в офис, где находится общественная приемная ПЦ "Весна" брутально ворвались ОМОНовцы, сообщается на сайте правозащитного центра.

Людей положили лицом в пол, приказали всем лежать. Идет обыск. 

Напротив подъезда белый автобус с большим количеством милиционеров. Двор фактически оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.

   

   

 
 
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Около 13 часов в офис, где находится общественная приемная незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" ворвались ОМОНовцы.

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