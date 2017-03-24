По состоянию на данный момент людей на площадке возле Академии наук немного. Сотрудники милиции и ОМОН проверяют сумки и документы у проходящих по проспекту Независимости, рамок и металло-детекторов нет. Закрыты станция метро "Академия Наук" и две ближайшие к ним. В кинотеатре "Октябрь" отменены дневные сеансы.

"Никакой спецтехники пока мной замечено не было. Сотрудники правоохранительных органов спрашивают документы, журналистов без соответствующих документов на площадку не пропускают", — сообщил корреспондент агентства.



© Sputnik / Виктор Толочко День воли-2017: снег и силы правопорядка на улицах Минска 11

Возле Академии наук преимущественно сотрудники правоохранительных органов и журналисты. Никого из организаторов заявленной акции также не наблюдается. Сотрудники милиции дежурят по обеим сторонам проспекта Независимости, в подземных переходах, и переходах метро.

Все заявки на проведение митинга на 25 марта были отозваны, заявил в пятницу председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. Минские городские власти разрешили митинг 25 марта в субботу, однако изменили место и время проведения, разрешив участникам уличной акции собраться в парке Дружбы Народов в 12.30.