﻿ "День Воли-2017": корреспондент Sputnik Беларусь с места событий. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"День Воли-2017": корреспондент Sputnik Беларусь с места событий

25.03.2017 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

По состоянию на данный момент людей на площадке возле Академии наук немного. Сотрудники милиции и ОМОН проверяют сумки и документы у проходящих по проспекту Независимости, рамок и металло-детекторов нет. Закрыты станция метро "Академия Наук" и две ближайшие к ним. В кинотеатре "Октябрь" отменены дневные сеансы.

"Никакой спецтехники пока мной замечено не было. Сотрудники правоохранительных органов спрашивают документы, журналистов без соответствующих документов на площадку не пропускают", — сообщил корреспондент агентства.

"День Воли-2017": корреспондент Sputnik Беларусь с места событий
© Sputnik / Виктор Толочко
День воли-2017: снег и силы правопорядка на улицах Минска
11

Возле Академии наук преимущественно сотрудники правоохранительных органов и журналисты. Никого из организаторов заявленной акции также не наблюдается. Сотрудники милиции дежурят по обеим сторонам проспекта Независимости, в подземных переходах, и переходах метро.

Все заявки на проведение митинга на 25 марта были отозваны, заявил в пятницу председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.  Минские городские власти разрешили митинг 25 марта в субботу, однако изменили место и время проведения, разрешив участникам уличной акции собраться в парке Дружбы Народов в 12.30.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспондент агентства Sputnik Беларусь Евгений Казарцев находится возле здания Академии Наук Беларуси в Минске, где в 14.00 часов должна начаться...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В офис ПЦ "Весна" ворвался ОМОН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика