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В офисе "Весны" задержано 57 правозащитников, журналистов и иностранных гостей
25.03.2017 14:02 — Разное | Ежедневник
фото tut.by
Около 57 человек задержано в офисе незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", в том числе международные наблюдатели.
В частности, как сообщает сайт центра "Весна", задержаны председатель БХК Олег Гулак , юрист "Весны" Анастасия Лойко . Председатель ПЦ "Вясна"Алесь Беляцкий исчез из связи.
Также задержан гражданин Украины Константин Ревский , гражданин России Крету Николай , наблюдатели Весны и БХК Владимир Адриенко , Ирина Смеян-Семенюк и Сергей Семенюк , Валдис Фугаш , Елена Пищ, Анастасия Васильчук, Кирилл Коженов, журналистка Анна Бодяко.
Происходит съемка человеком без опознавательных знаков, возможно он сотрудник милиции.
Задержанных предположительно отвезут в Первомайский РУВД г. Минска.
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Около 57 человек задержано в офисе незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", в том числе международные наблюдатели.
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