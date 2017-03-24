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Около 57 человек задержано в офисе незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", в том числе международные наблюдатели.

В частности, как сообщает сайт центра "Весна", задержаны председатель БХК Олег Гулак , юрист "Весны" Анастасия Лойко . Председатель ПЦ "Вясна"Алесь Беляцкий исчез из связи.

Также задержан гражданин Украины Константин Ревский , гражданин России Крету Николай , наблюдатели Весны и БХК Владимир Адриенко , Ирина Смеян-Семенюк и Сергей Семенюк , Валдис Фугаш , Елена Пищ, Анастасия Васильчук, Кирилл Коженов, журналистка Анна Бодяко.

Происходит съемка человеком без опознавательных знаков, возможно он сотрудник милиции.

Задержанных предположительно отвезут в Первомайский РУВД г. Минска.