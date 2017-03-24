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В офисе "Весны" задержано 57 правозащитников, журналистов и иностранных гостей

25.03.2017 14:02 — Разное | Ежедневник  
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В офисе "Весны" задержано 57 правозащитников, журналистов и иностранных гостей

фото tut.by

Около 57 человек задержано в офисе незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", в том числе международные наблюдатели.

В частности, как сообщает сайт центра "Весна", задержаны председатель БХК Олег Гулак , юрист "Весны" Анастасия Лойко . Председатель ПЦ "Вясна"Алесь Беляцкий исчез из связи.

Также задержан гражданин Украины Константин Ревский , гражданин России Крету Николай , наблюдатели Весны и БХК Владимир Адриенко , Ирина Смеян-Семенюк и Сергей Семенюк , Валдис Фугаш , Елена Пищ, Анастасия Васильчук, Кирилл Коженов, журналистка Анна Бодяко.

Происходит съемка человеком без опознавательных знаков, возможно он сотрудник милиции.

Задержанных предположительно отвезут в Первомайский РУВД г. Минска

 
Теги: Минск
 
 
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Около 57 человек задержано в офисе незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", в том числе международные наблюдатели.

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