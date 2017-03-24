﻿ В Бресте Hyundai сбил на переходе женщину. Она в реанимации. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Бресте Hyundai сбил на переходе женщину. Она в реанимации

25.03.2017 13:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Бресте легковушка тяжело травмировала пешехода. Об этом сообщили в ГАИ Брестской области.


Авария произошла 24 марта, около 21.15. По предварительной информации, 29-летняя брестчанка ехала на Hyundai Lantra по улице Орловской и напротив дома № 75 совершила наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 24 марта, около 21.15, на улице Орловской.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
День воли-2017: снег и силы правопорядка на улицах Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика