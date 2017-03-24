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В Бресте Hyundai сбил на переходе женщину. Она в реанимации
В Бресте легковушка тяжело травмировала пешехода. Об этом
Авария произошла 24 марта, около 21.15. По предварительной информации, 29-летняя брестчанка ехала на Hyundai Lantra по улице Орловской и напротив дома № 75 совершила наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы.
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Авария произошла 24 марта, около 21.15, на улице Орловской.
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