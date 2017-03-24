В Бресте легковушка тяжело травмировала пешехода. Об этом сообщили в ГАИ Брестской области.





Авария произошла 24 марта, около 21.15. По предварительной информации, 29-летняя брестчанка ехала на Hyundai Lantra по улице Орловской и напротив дома № 75 совершила наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы.